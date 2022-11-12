Комличенко заработал 6 пенальти за сезон – это рекорд РПЛ. В топ-5 по 8 пенальти было у Неймара и Джонсона

установил рекорд по количеству заработанных пенальти за сезон.

Главный арбитр матча 17-го тура Мир – (1:3) Артем Любимов назначил пенальти в пользу гостей за фол на Комличенко на 37-й минуте. 11-метровый реализовал Дмитрий Полоз.

Комличено заработал шестой пенальти в текущем сезоне чемпионата Росси. Это рекорд как минимум с сезона-2008, когда компания Opta начала собирать эту статистику.

По пять пенальти за сезон зарабатывали в сезоне-2021/22 и Максим Канунников в удлиненном сезоне-2011/12.

В топ-5 лигах Европы рекорд по заработанным пенальти за сезон делят Неймар (в составе «Барселоны» в сезоне-2015/16) и Эндрю Джонсон («Кристал Пэлас», сезон-2004/05) – на них назначили по 8 пенальти.

«Ростов» пробил 11 пенальти за 17 матчей Мир РПЛ. До рекорда ЧР – 2 пенальти