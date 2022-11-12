Роналду не полетел с «МЮ» в Лондон и пропустил сегодняшнюю тренировку перед игрой с «Фулхэмом»
Нападающий Криштиану Роналду, вероятно, пропустит матч с «Фулхэмом» в 16-м туре АПЛ.
Как информирует Manchester Evening News, португалец сегодня не приехал на базу «Манчестер Юнайтед». Журналист газеты Самуэль Лакхерст уточняет, что форвард не полетел с командой в Лондон.
Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг ранее сообщал, что Роналду заболел.
В текущем сезоне 37-летний футболист провел 10 матчей в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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