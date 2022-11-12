Роналду не полетел с «МЮ» в Лондон и пропустил сегодняшнюю тренировку перед игрой с «Фулхэмом»

Нападающий Криштиану Роналду, вероятно, пропустит матч с в 16-м туре АПЛ.

Как информирует Manchester Evening News, португалец сегодня не приехал на базу . Журналист газеты Самуэль Лакхерст уточняет, что форвард не полетел с командой в Лондон.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг ранее сообщал, что Роналду заболел.

В текущем сезоне 37-летний футболист провел 10 матчей в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.