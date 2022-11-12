«Урал» победил «Факел» – 2:0. Забили Егорычев и Иллой-Айет

дома обыграл (2:0) в 17-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За хозяев забили и .

«Урал» набрал 21 очко и сейчас занимает 10-е место в таблице. «Факел» идет 13-м, имея 13 баллов.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ