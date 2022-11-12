«Урал» победил «Факел» – 2:0. Забили Егорычев и Иллой-Айет
«Урал» дома обыграл «Факел» (2:0) в 17-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
За хозяев забили Андрей Егорычев и Эммерсон Иллой-Айет.
«Урал» набрал 21 очко и сейчас занимает 10-е место в таблице. «Факел» идет 13-м, имея 13 баллов.
- Дата проведения
- 12 ноября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 31 Егорычев, 2:0 – 59 Иллой-Айет.
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Урал –
Помазун, Кулаков, Иллой-Айет, Бегич, Бевеев (Гогличидзе, 81), Бикфалви (Шатов, 70), Газинский (Сунгатулин, 90), Сиссе, Егорычев (Татаринов, 90), Ранджелович (Юшин, 71), Каштанов.
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Факел –
Городовой, Черов (Альшин, 46), Брызгалов (Мастерной, 76), Божин, Морозов, Магаль, Акбашев, Мендель (Дмитриев, 56), Черняков (Ивахнов, 71), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 56).
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