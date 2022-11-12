«Урал» победил «Факел» – 2:0. Забили Егорычев и Иллой-Айет

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«Урал» дома обыграл «Факел» (2:0) в 17-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За хозяев забили Андрей Егорычев и Эммерсон Иллой-Айет.

«Урал» набрал 21 очко и сейчас занимает 10-е место в таблице. «Факел» идет 13-м, имея 13 баллов.

Урал – Факел 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
12 ноября, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 31 Егорычев, 2:0 – 59 Иллой-Айет.
УралПомазун, Кулаков, Иллой-Айет, Бегич, Бевеев (Гогличидзе, 81), Бикфалви (Шатов, 70), Газинский (Сунгатулин, 90), Сиссе, Егорычев (Татаринов, 90), Ранджелович (Юшин, 71), Каштанов.
ФакелГородовой, Черов (Альшин, 46), Брызгалов (Мастерной, 76), Божин, Морозов, Магаль, Акбашев, Мендель (Дмитриев, 56), Черняков (Ивахнов, 71), Аппаев, Максимов (Гонгадзе, 56).
Предупреждения:
Мендель (45), Бикфалви (65), Егорычев (89).

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