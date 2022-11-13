Алекс Перейра нокаутировал Исраэля Адесанью и стал чемпионом UFC

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья UFC 281 Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

В Нью-Йорке (США) завершился турнир UFC 281, в главном событии которого прошел бой за титул в среднем весе.

В октагоне встретились действующий чемпион Исраэль Адесанья (23-2) и Алекс Перейра (7-1).

Победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Алекс Перейра, ставший новым чемпионом в среднем весе.

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