«Бостон» одержал шестую победу подряд, Джейсон Тейтум набрал 43 очка и сделал 10 подборов

«Бостон» в субботу продлил победную серию до шести матчей, взяв верх над в гостях со счетом 117:108.

Лидер «Селтикс» обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 43 очка.

Форвард реализовал 14 из 28 с игры, 7 из 15 из-за дуги, 8 из 10 с линии штрафных, а также сделал 10 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот и 3 потери за 41 минуту на площадке.

Атакующий защитник «Селтикс» Джейлен Браун пропустил встречу из-за ушиба колена. «Пистонс» были своего лидера Кейда Каннингема, выбывшего как минимум на четыре матча из-за травмы икроножной мышцы.

«Бостон» занимает второе место в Восточной конференции с результатом 10-3, уступая только «Милуоки» (10-2).

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