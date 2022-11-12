Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Шальке», «Лейпциг» против «Вердера», «Байер» – «Штутгарт»
Дортмундская «Боруссия» уступила «Боруссии» Менхенгладбах (2:4) в 15-м туре Бундеслиги.
В субботу «РБ Лейпциг» играет на выезде с «Вердером», «Бавария» встретится с «Шальке».
Завершится тур в воскресенье матчем «Фрайбург» – «Унион».
15-й тур
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.30, «Олимпияштадион»
- Гол:
- 1:0 – 9 Канга.
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Герта –
Кристенсен, Кенни, Кемпф, Рохель, Платтенхардт, Боэтиюс, Шуньич, Тузар, Лукебакио, Канга, Рихтер.
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.30, «ВВК-Арена»
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Аугсбург –
Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Яго, Груэсо, Реджбечай, Нидерлехнер, Демирович, Бериша.
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Бохум –
Риманн, Гамбоа, Ламбропулос, Ордец, Данило Соарес, Стафилидис, Лосилла, Штегер, Цоллер, Хофманн, Антви-Аджей.
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.30, «ПреЗеро-Арена»
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Хоффенхайм –
Бауманн, Фогт, Акпогума, Кабак, Анхелиньо, Гайгер, Штиллер, Баумгартнер, Сков, Крамарич, Рюттер.
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Вольфсбург –
Кастельс, Фишер, Борнаув, ван де Вен, Пауло Отавио, Баку, Каминьски, Арнольд, Герхардт, Нмеча, Мармуш (Сванберг, 13).
- Предупреждение:
- Борнаув (14).
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 13 ноября, 17.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 13 ноября, 19.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.30, «Боруссия-Парк»
- Голы:
- 1:0 – 4 Хофманн, 1:1 – 19 Брандт, 2:1 – 26 Бенсебайни, 3:1 – 30 Тюрам, 3:2 – 40 Шлоттербек, 4:2 – 46 Коне.
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Боруссия М –
Ольшовски, Скалли, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Штиндль (Нгуму, 90), Крамер (Херрманн, 46), Хофманн (Нетц, 90), Вайгль, Коне (Итакура, 88), Тюрам.
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Боруссия Д –
Кобель, Зюле, Хуммельс (Пападопулос, 78), Шлоттербек (Модест, 59), Геррейру, Джан (Озджан, 59), Брандт, Рейна (Азар, 46), Беллингем, Мален (Адейеми, 71), Мукоко.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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