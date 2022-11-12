Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Шальке», «Лейпциг» против «Вердера», «Байер» – «Штутгарт»

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Дортмундская «Боруссия» уступила «Боруссии» Менхенгладбах (2:4) в 15-м туре Бундеслиги.

В субботу «РБ Лейпциг» играет на выезде с «Вердером», «Бавария» встретится с «Шальке».

Завершится тур в воскресенье матчем «Фрайбург» – «Унион».

Чемпионат Германии

15-й тур

Вердер – РБ Лейпциг 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 ноября, 17.30, «Везерштадион»
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ВердерПавленка, Вайзер, Штарк, Фридль, Пипер, Юнг, Гросс, Битенкур, Шмид, Фюллькруг, Дукш.
РБ ЛейпцигБласвих, Хенрихс, Орбан, Гвардиол, Раум, Собослаи, Форсберг, Шлагер, Айдара, Андре Силва, Нкунку.

 

Герта – Кельн 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 ноября, 17.30, «Олимпияштадион»
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Гол:
1:0 – Канга.
ГертаКристенсен, Кенни, Кемпф, Рохель, Платтенхардт, Боэтиюс, Шуньич, Тузар, Лукебакио, Канга, Рихтер.
КельнШвэбе, Шмитц, Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц, Дуда, Схири, Майна, Мартель, Адамян.

 

Аугсбург – Бохум 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 ноября, 17.30, «ВВК-Арена»
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АугсбургГикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Удуохай, Яго, Груэсо, Реджбечай, Нидерлехнер, Демирович, Бериша.
БохумРиманн, Гамбоа, Ламбропулос, Ордец, Данило Соарес, Стафилидис, Лосилла, Штегер, Цоллер, Хофманн, Антви-Аджей.

 

Хоффенхайм – Вольфсбург 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 ноября, 17.30, «ПреЗеро-Арена»
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ХоффенхаймБауманн, Фогт, Акпогума, Кабак, Анхелиньо, Гайгер, Штиллер, Баумгартнер, Сков, Крамарич, Рюттер.
ВольфсбургКастельс, Фишер, Борнаув, ван де Вен, Пауло Отавио, Баку, Каминьски, Арнольд, Герхардт, Нмеча, Мармуш (Сванберг, 13).
Предупреждение:
Борнаув (14).

 

Байер – Штутгарт 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
12 ноября, 17.30, «БайАрена»
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БайерГрадецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Инкапиэ, Баккер, Демирбай, Паласиос, Амири, Диаби, Адли.
ШтутгартМюллер, Вагноман, Антон, Загаду, Ито, Мийо, Каразор, Фюрих, Ахамада, Гирасси, Тиагу Томаш.

 

Шальке – Бавария
Дата проведения
12 ноября, 20.30, «Фелтинс-Арена»
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Майнц – Айнтрахт Ф
Дата проведения
13 ноября, 17.30, «Мева Арена»
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Фрайбург – Унион
Дата проведения
13 ноября, 19.30, «Европа-Парк-Штадион»
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Боруссия М – Боруссия Д 4:2 (3:2, 1:0)
Дата проведения
11 ноября, 22.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Хофманн, 1:1 – 19 Брандт, 2:1 – 26 Бенсебайни, 3:1 – 30 Тюрам, 3:2 – 40 Шлоттербек, 4:2 – 46 Коне.
Боруссия МОльшовски, Скалли, Эльведи, Фридрих, Бенсебайни, Штиндль (Нгуму, 90), Крамер (Херрманн, 46), Хофманн (Нетц, 90), Вайгль, Коне (Итакура, 88), Тюрам.
Боруссия ДКобель, Зюле, Хуммельс (Пападопулос, 78), Шлоттербек (Модест, 59), Геррейру, Джан (Озджан, 59), Брандт, Рейна (Азар, 46), Беллингем, Мален (Адейеми, 71), Мукоко.
Предупреждения:
Штиндль (9), Хуммельс (25), Геррейру (34).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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