Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Шальке», «Лейпциг» против «Вердера», «Байер» – «Штутгарт»

Дортмундская уступила «Боруссии» Менхенгладбах (2:4) в 15-м туре Бундеслиги.

В субботу играет на выезде с «Вердером», встретится с .

Завершится тур в воскресенье матчем «Фрайбург» – «Унион».

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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