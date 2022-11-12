⚡Гран-при России. «Московские звезды». Кагановская и Ангелопол выиграли ритм-танец, Тютюнина и Багин – 2-е, Хавронина и Чиризано – 3-и

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Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выиграли ритм-танец на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 78,01

2. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 77,73

3. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано – 77,26

4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 71,30

5. Влада Павленина – Александр Алексанян – 61,62

6. Александра Прокопец – Александр Васькович – 58,13

7. Софья Карташова – Илья Карпов – 49,18

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Коляда, Мишина и Галлямов

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