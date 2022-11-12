⚡Гран-при России. «Московские звезды». Кагановская и Ангелопол выиграли ритм-танец, Тютюнина и Багин – 2-е, Хавронина и Чиризано – 3-и
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выиграли ритм-танец на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
«Московские звезды»
Москва
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 78,01
2. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 77,73
3. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано – 77,26
4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 71,30
5. Влада Павленина – Александр Алексанян – 61,62
6. Александра Прокопец – Александр Васькович – 58,13
7. Софья Карташова – Илья Карпов – 49,18
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Коляда, Мишина и Галлямов
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