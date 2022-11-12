«Ростов» пробил 11 пенальти за 17 матчей Мир РПЛ. До рекорда ЧР – 2 пенальти
«Ростов» пробил 11-й пенальти в сезоне Мир РПЛ.
Команда Валерия Карпина обыгрывает «Крылья Советов» в 17-м туре чемпионата России (2:0, перерыв).
На 37-й минуте матча главный арбитр назначил пенальти в пользу ростовчан, посмотрев повтор эпизода с падением Николая Комличенко в штрафной площади. 11-метровый реализовал Дмитрий Полоз.
«Ростов», таким образом, пробил 11 пенальти в сезоне РПЛ, 9 из которых реализовали. 6 раз с точки бил Полоз, 2 раза пробил Комличенко, по одному – Роман Тугарев, Максим Осипенко и Даниил Уткин.
Рекорд чемпионатов России по числу пробитых пенальти делят «Краснодар» и «Крылья Советов» – по 13. «Быки» пробили столько в прошлом сезоне, самарцы – в 2004 году.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Ростов».
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