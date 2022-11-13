НБА. 27 очков Дюрэнта помогли «Бруклину» обыграть «Клипперс», «Филадельфия» сыграет с «Атлантой» и другие матчи

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В субботу, 12 ноября, проходят восемь матчей в рамках регулярного чемпионата НБА.

«Клипперс» Пола Джорджа уступили  «Бруклину» Кевина Дюрэнта. «Филадельфия» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена встретится с «Атлантой» Трэя Янга и Деджонте Мюррэя.

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Бруклин 95:110 (19:24, 31:30, 21:21, 24:35)
Дата проведения
13 ноября, 00.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча
Клипперс
Джордж (17), Зубац (16 + 15 подборов + 5 потерь), М-с Моррис (13), Кеннард (9), Джексон (6 + 6 передач) – старт; Пауэлл (16), Уолл (14 + 6 передач), Коффи (2), Мэнн (2), Браун (0), Батюм (0).
Бруклин
Дюрэнт (27), Клэкстон (13 + 14 подборов), О'Нил (12), Самнер (11), Харрис (7) – старт; Сет Карри (22), Миллс (6), Шарп (4), Томас (4), Симмонс (2), Дьюк (2), Эдвардс (0).

Вашингтон – Юта 121:112 (28:30, 33:25, 31:29, 29:28)
Дата проведения
13 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча
Вашингтон
Порзингис (31 + 10 подборов), Кузма (23 + 8 подборов + 6 передач), Кисперт (18), Авдия (13 + 7 подборов), Моррис (5 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Хатимура (11), Гудвин (9), Бартон (9), Гэффорд (2), Кэри (0), Гилл (0).
Юта
Кларксон (18), Маркканен (17), Олиник (10), Вандербилт (7 + 8 подборов), Конли (3 + 10 передач) – старт; Секстон (17), Бизли (16), Хортон-Такер (12 + 10 передач), Гэй (8), Азубуйке (2), Кесслер (2), Александер-Уокер (0), Фонтеккьо (0).

Индиана – Торонто 72:79 (3 четверть)
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча
Индиана
Тернер (17 + 9 подборов), Смит (15), Хилд (14 + 7 подборов), Нембард (8), Халибертон (2 + 12 передач) – старт; Несмит (8), Джексон (4), Матурин (2), Макконнелл (2), Бриссетт (0), Тэйлор (0).
Торонто
Ануноби (17), Янг (13), Трент (6), Портер (6), Барнс (4 + 7 подборов) – старт; Буше (16), Флинн (8), Бэнтон (7), Колоко (2), Эрнангомес (0).

Детройт – Бостон 79:86 (3 четверть)
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча
Детройт
Богданович (24), Айви (20), Хэйс (8), Стюарт (8 + 8 подборов), Бей (6) – старт; Джозеф (5), Ливерс (3), Диалло (3), Бэгли (2), Дюрен (0).
Бостон
Тейтум (30 + 8 подборов), Смарт (13 + 8 передач), Г. Уильямс (11), Уайт (7), Гриффин (7) – старт; Корнет (6), Притчард (5), Хаузер (5), Вонле (2).

Филадельфия – Атланта 67:51 (перерыв)
Дата проведения
13 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча
Филадельфия
Эмбиид (18), Харрис (15), Макси (14), Такер (2), Тайбулл (0) – старт; Коркмаз (7), Милтон (6), Хауз (5), Ньянг (0), Рид (0).
Атланта
Янг (17), Мюррэй (14), Коллинз (6), Капела (4), Хантер (4) – старт; Камински (4), Джонсон (2), А. Холидэй (0), Дж. Холидэй (0).

Майами – Шарлотт 40:37 (2 четверть)
Дата проведения
13 ноября, 04.00, «FTX Arena»
Онлайн матча
Майами
Струс (9), Адебайо (8), Батлер (6), Лаури (2), Калеб Мартин (1) – старт; Винсент (11), Дедмон (3), Робинсон (0).
Шарлотт
Розир (8), Убре (7), Болл (6), Пламли (2), Вашингтон (0) – старт; Ричардс (6), Макдэниэлс (5), Букнайт (3), Маледон (0).

Даллас – Портленд 3:7 (1 четверть)
Дата проведения
13 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча
Даллас
Дончич (2), Динуидди (0), Финни-Смит (0), Пауэлл (0), Буллок (0).
Портленд
Лиллард (3), Грант (2), Юбэнкс (2), Саймонс (0), Харт (0).

Новый Орлеан – Хьюстон 5:4 (1 четверть)
Дата проведения
13 ноября, 04.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча
Новый Орлеан
Ингрэм (3), Уильямсон (2), Макколлум (0), Валанчюнас (0), Джонс (0).
Хьюстон
Смит (2), Гордон (2), Портер (0), Грин (0), Шенгюн (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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