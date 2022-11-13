НБА. 27 очков Дюрэнта помогли «Бруклину» обыграть «Клипперс», «Филадельфия» сыграет с «Атлантой» и другие матчи

В субботу, 12 ноября, проходят восемь матчей в рамках регулярного чемпионата НБА.

«Клипперс» Пола Джорджа уступили . «Филадельфия» Джоэла Эмбиида и встретится с «Атлантой» Трэя Янга и Деджонте Мюррэя.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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