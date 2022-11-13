НБА. 27 очков Дюрэнта помогли «Бруклину» обыграть «Клипперс», «Филадельфия» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
В субботу, 12 ноября, проходят восемь матчей в рамках регулярного чемпионата НБА.
«Клипперс» Пола Джорджа уступили «Бруклину» Кевина Дюрэнта. «Филадельфия» Джоэла Эмбиида и Джеймса Хардена встретится с «Атлантой» Трэя Янга и Деджонте Мюррэя.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 ноября, 00.00, «Crypto.com Arena»
- Клипперс
- Джордж (17), Зубац (16 + 15 подборов + 5 потерь), М-с Моррис (13), Кеннард (9), Джексон (6 + 6 передач) – старт; Пауэлл (16), Уолл (14 + 6 передач), Коффи (2), Мэнн (2), Браун (0), Батюм (0).
- Дата проведения
- 13 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Порзингис (31 + 10 подборов), Кузма (23 + 8 подборов + 6 передач), Кисперт (18), Авдия (13 + 7 подборов), Моррис (5 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Хатимура (11), Гудвин (9), Бартон (9), Гэффорд (2), Кэри (0), Гилл (0).
- Юта
- Кларксон (18), Маркканен (17), Олиник (10), Вандербилт (7 + 8 подборов), Конли (3 + 10 передач) – старт; Секстон (17), Бизли (16), Хортон-Такер (12 + 10 передач), Гэй (8), Азубуйке (2), Кесслер (2), Александер-Уокер (0), Фонтеккьо (0).
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Индиана
- Тернер (17 + 9 подборов), Смит (15), Хилд (14 + 7 подборов), Нембард (8), Халибертон (2 + 12 передач) – старт; Несмит (8), Джексон (4), Матурин (2), Макконнелл (2), Бриссетт (0), Тэйлор (0).
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Богданович (24), Айви (20), Хэйс (8), Стюарт (8 + 8 подборов), Бей (6) – старт; Джозеф (5), Ливерс (3), Диалло (3), Бэгли (2), Дюрен (0).
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (18), Харрис (15), Макси (14), Такер (2), Тайбулл (0) – старт; Коркмаз (7), Милтон (6), Хауз (5), Ньянг (0), Рид (0).
- Атланта
- Янг (17), Мюррэй (14), Коллинз (6), Капела (4), Хантер (4) – старт; Камински (4), Джонсон (2), А. Холидэй (0), Дж. Холидэй (0).
- Дата проведения
- 13 ноября, 04.00, «FTX Arena»
- Майами
- Струс (9), Адебайо (8), Батлер (6), Лаури (2), Калеб Мартин (1) – старт; Винсент (11), Дедмон (3), Робинсон (0).
- Дата проведения
- 13 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Дончич (2), Динуидди (0), Финни-Смит (0), Пауэлл (0), Буллок (0).
- Дата проведения
- 13 ноября, 04.30, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Ингрэм (3), Уильямсон (2), Макколлум (0), Валанчюнас (0), Джонс (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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