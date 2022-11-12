«Золотой мяч» Бензема показали заключенным в крупнейшей тюрьме Франции
«Золотой мяч» Карима Бензема представили во французской тюрьме.
Журналист France Football Тео Труд и главный редактор Паскаль Ферре посетили крупнейшую тюрьму Франции, находящуюся во Флери-Мерожи, южном пригороде Парижа, чтобы представить приз заключенным. Они планируют опубликовать статью, посвященную посещению тюрьмы и беседам с заключенными.
Напомним, вчера Бензема продемонстрировал «Золотой мяч» перед игрой «Лиона», выпускником академии которого он является. Команда принимала «Ниццу» (1:1) в рамках 15-го тура Лиги 1.
Нападающий «Реала» и сборной Франции в октябре получил эту награду впервые в карьере.
Фото: twitter.com/TheoTroude
Комментарии