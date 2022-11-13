Барбашев забросил 2-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 11 игр. У него 5 очков в 13 матчах

забросил 2-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 11 игр.

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата с (3:2).

На его счету стало 5 (2+3) очков в 13 играх сезона при полезности «+3».

Сегодня Иван (16:05, 3:42 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок.

На точке вбрасывания выиграл 1 попытку из 3 (33%).