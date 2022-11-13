Барбашев забросил 2-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 11 игр. У него 5 очков в 13 матчах

Теги Сент-Луис НХЛ Вегас Иван Барбашев Хоккей

Иван Барбашев забросил 2-ю шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 11 игр.

Форвард «Сент-Луиса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2). 

На его счету стало 5 (2+3) очков в 13 играх сезона при полезности «+3». 

Сегодня Иван (16:05, 3:42 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 блок. 

На точке вбрасывания выиграл 1 попытку из 3 (33%). 

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