«Наполи» выиграл 11 матчей Серии А подряд с общим счетом 27:9. Дальше – «Интер» в гостях

«Наполи» с конца лета не теряет очки в чемпионате Италии.

Сегодня команда обыграла (3:2) в 15-м туре.

После ничьей с «Лечче» (1:1) 31 августа неаполитанцы выиграли 11 подряд матчей с общим счетом 27:9.

Следующая игра «Наполи» в Серии А пройдет 4 января в Милане, соперником станет «Интер».

Спаллетти объявил о гибели линий в футболе и превратил «Наполи» в одну из лучших команд мира. Разбираем как