«Наполи» выиграл 11 матчей Серии А подряд с общим счетом 27:9. Дальше – «Интер» в гостях
«Наполи» с конца лета не теряет очки в чемпионате Италии.
Сегодня команда Лучано Спаллетти обыграла «Удинезе» (3:2) в 15-м туре.
После ничьей с «Лечче» (1:1) 31 августа неаполитанцы выиграли 11 подряд матчей с общим счетом 27:9.
Следующая игра «Наполи» в Серии А пройдет 4 января в Милане, соперником станет «Интер».
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