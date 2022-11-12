Ренат Лайшев: «Футболисты заплачут от зависти, если узнают, сколько получают ведущие российские фигуристы. Это еще один показатель, почему фигурное катание популярнее»

сравнил популярность футбола и фигурного катания в России.

«Никаких споров быть не может, сейчас фигурное катание в России однозначно популярнее футбола. Я своим самбистам говорю: «Если я в выступлении упоминаю фамилию Тутберидзе – это автоматически добавляет несколько десятков тысяч аудитории».

Вообще тренер Тутберидзе и ее подопечные – это настоящий конвейер, создание лучших в мире в таком максимально конкурентном виде спорта, как фигурное катание. А мы понимаем, что фигурное катание сейчас – уже не только спорт, а целое социальное явление, связанное с искусством.

Сегодня на концерты ходят существенно меньше народа, чем на фигурное катание. Я уж не говорю о тех, кто смотрит его по телевидению или в интернете. Российское фигурное катание сейчас – это шедевр мирового искусства, я бы сравнил его с популярностью балета в Большом театре. Это уже бренд России в мире.

В том числе именно поэтому люди выбирают фигурное катание, а не футбол. Людям в наше непростое время хочется красоты, спокойствия и гармонии, а футбол вид спорта, как бы это выразиться правильнее, нервный и беспокойный, в нем много негативных эмоций на публику.

На фигурном катании люди получают наслаждение, да и вы сами видите, что на шоу, что на соревнованиях – залы переполнены, билетов просто не достать. А результаты, которые показывают наши фигуристы в последние годы, только подогревают ажиотаж.

Почему тогда футболисты получают больше фигуристов? Вам правду сказать? Если футболисты узнают, сколько получают ведущие российские фигуристы, то заплачут. В смысле не от смеха, а от зависти. Это как бы секрет, но такой секрет – Полишинеля, о котором все знают, но не говорят.

Разумеется, речь идет не о рядовых участниках чемпионата России по фигурному катанию, а о больших именах. И это еще один показатель, почему фигурное катание популярнее футбола, – сказал президент .