СКА проиграл три матча подряд – «Сибири», «Амуру» и «Адмиралу»

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СКА проиграл три матча подряд.

Команда тренера Романа Ротенберга уступила «Сибири» (2:3) в Новосибирске в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее питерский клуб проиграл обе встречи на Дальнем Востоке – «Амуру» (1:2 ОТ) и «Адмиралу» (1:3).

Таким образом, СКА набрал 1 из 6 баллов в рамках выезда на Восток страны.

Команда из Санкт-Петербурга по-прежнему занимает первое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 52 балла в 30 играх.

Следующий матч у СКА запланирован 15 ноября на домашнем льду против минского «Динамо».

Сибирь – СКА 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Дата проведения
12 ноября, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео
1:0 – 13 Чайковски (Бутузов, Мерфи)
1:1 – 22 Гусев (Никишин, Фальковский)
1:2 – 25 Жафяров (Воробьев, Хайруллин)
2:2 – 33 Бутузов (Пьянов, Бек)
3:2 – 39 Пьянов (Шаров)

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