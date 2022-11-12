СКА проиграл три матча подряд – «Сибири», «Амуру» и «Адмиралу»
СКА проиграл три матча подряд.
Команда тренера Романа Ротенберга уступила «Сибири» (2:3) в Новосибирске в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее питерский клуб проиграл обе встречи на Дальнем Востоке – «Амуру» (1:2 ОТ) и «Адмиралу» (1:3).
Таким образом, СКА набрал 1 из 6 баллов в рамках выезда на Восток страны.
Команда из Санкт-Петербурга по-прежнему занимает первое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 52 балла в 30 играх.
Следующий матч у СКА запланирован 15 ноября на домашнем льду против минского «Динамо».
- Дата проведения
- 12 ноября, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
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