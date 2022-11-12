СКА проиграл три матча подряд – «Сибири», «Амуру» и «Адмиралу»

проиграл три матча подряд.

Команда тренера Романа Ротенберга уступила (2:3) в Новосибирске в игре Фонбет чемпионата .

Ранее питерский клуб проиграл обе встречи на Дальнем Востоке – (1:2 ОТ) и (1:3).

Таким образом, СКА набрал 1 из 6 баллов в рамках выезда на Восток страны.

Команда из Санкт-Петербурга по-прежнему занимает первое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 52 балла в 30 играх.

Следующий матч у СКА запланирован 15 ноября на домашнем льду против минского «Динамо».