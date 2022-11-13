Лионель Месси: «Гвардиола навредил футболу. Игра «Барсы» казалась такой простой, что все хотели ее копировать»
Лионель Месси высоко оценил работу тренера Пепа Гвардиолы.
«Гвардиола причинил футболу много вреда, поскольку было ощущение, что то, что мы делаем [в «Барселоне»], настолько просто, что все хотели это копировать.
После этого я много где видел [идеи] Гвардиолы. В такие моменты понимаешь, что именно мы сделали.
Несомненно, Гвардиола обладает чем-то особенным в плане просмотра матчей, подготовки к ним и умения доносить мысли», – сказал форвард «ПСЖ» в интервью Universo Valdano.
Напомним, Месси и Гвардиола вместе работали в «Барселоне» в 2008-2012 годах.
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