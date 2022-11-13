Лионель Месси: «Гвардиола навредил футболу. Игра «Барсы» казалась такой простой, что все хотели ее копировать»

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Лионель Месси высоко оценил работу тренера Пепа Гвардиолы.

«Гвардиола причинил футболу много вреда, поскольку было ощущение, что то, что мы делаем [в «Барселоне»], настолько просто, что все хотели это копировать.

После этого я много где видел [идеи] Гвардиолы. В такие моменты понимаешь, что именно мы сделали. 

Несомненно, Гвардиола обладает чем-то особенным в плане просмотра матчей, подготовки к ним и умения доносить мысли», – сказал форвард «ПСЖ» в интервью Universo Valdano.

Напомним, Месси и Гвардиола вместе работали в «Барселоне» в 2008-2012 годах.

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