Гран-при России. «Московские звезды». Коляда, Семененко, Гуменник, Игнатов выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты мужское катание Михаил Коляда Петр Гуменник Макар Игнатов Евгений Семененко Егор Рухин Илья Яблоков Михаил Терновский Серия Гран-при России Александр Поветкин Московские звезды Петр Дубовицкий Фигурное катание

12 ноября на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве мужчины покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Мужчины

Короткая программа

Начало – 18.20 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Егор Рухин

2. Петр Дубовицкий

3. Михаил Терновский

4. Александр Поветкин

Вторая разминка

5. Евгений Семененко

6. Макар Игнатов

7. Петр Гуменник

8. Михаил Коляда

9. Илья Яблоков

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Коляда, Мишина и Галлямов

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