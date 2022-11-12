«Зенит» не проигрывает московским клубам в РПЛ 20 матчей подряд. В этом сезоне выиграли все 6 – рекорд петербуржцев

«Зенит» выиграл все 6 матчей против московских клубов в этом сезоне Мир .

Общий счет – 15:2. Это рекордная победная серия против столичных клубов в чемпионате России.

Последнее поражение «Зенита» против московского клуба в РПЛ было более двух лет назад от (0:1) в августе 2020 года.

Беспроигрышная серия против столичных клубов составляет 20 матчей – 15 побед и 5 ничьих.

В этом сезоне РПЛ «Зенит» обыграл (5:0), (2:1), (2:1), «Динамо» (2:0) и дважды по 2:0.