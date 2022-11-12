«Ростов» одержал 3 победы подряд в Мир РПЛ

«Ростов» выиграл третий матч Мир подряд.

Команда Валерия Карпина одержала победу над «Крыльями Советов» в 17-м туре – 3:1. До этого желто-синие обыграли «Ахмат» (2:1) и «Динамо» (2:1).

После 17 игр «Ростов» набрал 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Он отстает от «Зенита» на 4 балла и опережает «Спартак» на 2. Эти команды провели на один матч меньше.

Следующий матч проведет 23 ноября – против «Оренбурга» в Фонбет Кубке России.