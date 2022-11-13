«Раздвигай ноги, тебя не учили не играть с ниггером с русскими деньгами?» Промес и Депай записали рэп и снялись в клипе
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поучаствовал в записи рэпа.
Трек под названием Tat Tat выпущен 30-летним игроком вместе с группой SFB и форвардом «Барселоны» Мемфисом Депаем.
В композиции от Промеса звучат такие строчки, как «я все под контролем держу, куча бабок лежит на счету» и «раздвигай ноги, тебя не учили не играть с ниггером с русскими деньгами?»
Прокуратура Нидерландов в ноябре 2021 года выдвинула Промесу обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство, заведено уголовное дело. В декабре игрок был арестован, но спустя два дня полиция отпустила Промеса, оставив его в статусе подозреваемого. В июне гражданский суд обязал Промеса выплатить денежную компенсацию потерпевшему. Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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