Чемпионат Италии. «Наполи» играет с «Удинезе», «Сассуоло» против «Болоньи», «Сампдория» – «Лечче»

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«Эмполи» победил «Кремонезе» (2:0) в пятницу в рамках 15-го тура Серии А.

В субботу «Наполи» примет «Удинезе».

В воскресенье «Аталанта» сыграет с «Интером», «Рома» – с «Торино», «Милан» проведет игру против «Фиорентины», а «Ювентус» на своем поле встретится с «Лацио».

Чемпионат Италии

15-й тур

Наполи – Удинезе 2:0 (перерыв)
Дата проведения
12 ноября, 17.00, «Сан-Паоло»
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Голы:
1:0 – 15 Осимхен, 2:0 – 31 Зелиньски.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Элмаз, Лосано, Осимхен.
УдинезеСильвестри, Эхизибуэ, Эбосс, Бийол, Перес, Перейра, Арслан, Уолас, Ловрич, Деулофеу (Саксесс, 26), Бету.
Предупреждения:
Жезус (25), Уолас (27), Перейра (37).

 

Сампдория – Лечче
Дата проведения
12 ноября, 20.00, «Луиджи Феррарис»
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Болонья – Сассуоло
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Интер
Дата проведения
13 ноября, 14.30, «Адзурри д′Италия»
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Рома – Торино
Дата проведения
13 ноября, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Салернитана
Дата проведения
13 ноября, 17.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Специя
Дата проведения
13 ноября, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Фиорентина
Дата проведения
13 ноября, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Лацио
Дата проведения
13 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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Эмполи – Кремонезе 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 46 Камбьяги, 2:0 – 88 Паризи.
ЭмполиВикарио, Эбуэхи, Исмайли, Валюкевич, Паризи, Акпа-Акпро (Фаццини, 66), Бандинелли (Хендерсон, 77), Грасси (Марин, 66), Байрами, Ламмерс (Камбьяги, 46), Сатриано (де Винтер, 85).
КремонезеКарнезекки, Серникола, Лочошвили (Чиофани, 78), Хендри, Айву, Валери (Куальята, 69), Мейте (Дзанимаккья, 62), Пикель, Аскасибар (Кастаньетти, 62), Буонаюто (Дессерс, 69), Окереке.
Предупреждения:
Мейте (43), Камбьяги (69), Пикель (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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