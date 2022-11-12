Чемпионат Италии. «Наполи» играет с «Удинезе», «Сассуоло» против «Болоньи», «Сампдория» – «Лечче»
«Эмполи» победил «Кремонезе» (2:0) в пятницу в рамках 15-го тура Серии А.
В субботу «Наполи» примет «Удинезе».
В воскресенье «Аталанта» сыграет с «Интером», «Рома» – с «Торино», «Милан» проведет игру против «Фиорентины», а «Ювентус» на своем поле встретится с «Лацио».
15-й тур
- Дата проведения
- 12 ноября, 17.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Элмаз, Лосано, Осимхен.
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Удинезе –
Сильвестри, Эхизибуэ, Эбосс, Бийол, Перес, Перейра, Арслан, Уолас, Ловрич, Деулофеу (Саксесс, 26), Бету.
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 13 ноября, 14.30, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 13 ноября, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 13 ноября, 17.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 13 ноября, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 13 ноября, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 13 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Карло Кастеллани»
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Эмполи –
Викарио, Эбуэхи, Исмайли, Валюкевич, Паризи, Акпа-Акпро (Фаццини, 66), Бандинелли (Хендерсон, 77), Грасси (Марин, 66), Байрами, Ламмерс (Камбьяги, 46), Сатриано (де Винтер, 85).
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Кремонезе –
Карнезекки, Серникола, Лочошвили (Чиофани, 78), Хендри, Айву, Валери (Куальята, 69), Мейте (Дзанимаккья, 62), Пикель, Аскасибар (Кастаньетти, 62), Буонаюто (Дессерс, 69), Окереке.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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