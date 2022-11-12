Чемпионат Италии. «Наполи» играет с «Удинезе», «Сассуоло» против «Болоньи», «Сампдория» – «Лечче»

победил «Кремонезе» (2:0) в пятницу в рамках 15-го тура Серии А.

В субботу примет .

В воскресенье сыграет с , – с , проведет игру против «Фиорентины», а на своем поле встретится с .

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А