Промес забил 14-й гол в Мир РПЛ. Он лучший бомбардир лиги и лидер по «гол+пас» – 20 очков

забил 14-й гол в сезоне Мир .

Полузащитник с пенальти открыл счет в матче 17-го тура против (2:0, первый тайм).

Теперь на счету нидерландца 14 мячей и 6 результативных передач в 16 матчах чемпионата России, он лидирует в списке бомбардиров.

Промес опережает на 2 гола и Владимира Сычевого на 3 гола. По системе «гол+пас» (20 очков) он также лидирует в лиге.

В семи последних матчах за «Спартак» Промес забил 7 голов и отдал 3 голевых паса.

Подробную статистику 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив».