Промес забил 14-й гол в Мир РПЛ. Он лучший бомбардир лиги и лидер по «гол+пас» – 20 очков

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Владимир Сычевой Футбол

Квинси Промес забил 14-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Полузащитник «Спартака» с пенальти открыл счет в матче 17-го тура против «Локомотива» (2:0, первый тайм).

Теперь на счету нидерландца 14 мячей и 6 результативных передач в 16 матчах чемпионата России, он лидирует в списке бомбардиров.

Промес опережает Малкома на 2 гола и Владимира Сычевого на 3 гола. По системе «гол+пас» (20 очков) он также лидирует в лиге.

В семи последних матчах за «Спартак» Промес забил 7 голов и отдал 3 голевых паса.

Подробную статистику 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Локомотив». 

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