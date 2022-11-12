«Манчестер Сити» проиграл впервые за 7 матчей – «Брентфорду». Были 5 побед и ничья

Прервалась серия «Манчестер Сити» без поражений.

Команда Пепа Гвардиолы проиграла в 16-м туре (1:2). Это первое поражение «горожан» за 7 последних матчей.

На этом отрезке «Сити» также одержал 5 побед и 1 раз сыграл вничью.

Предыдущее поражение команды датировано 16 октября – тогда «горожане» уступили «Ливерпулю» (0:1).

Следующий матч проведет 26 декабря – против «Ливерпуля» в Кубке английской лиги.