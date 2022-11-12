UFC 281: Адесанья сразится с Перейрой, Порье против Чендлера, Эспарза – Чжан

В ночь на 13 ноября в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» пройдет турнир UFC 281.

В главном событии вечера чемпион среднего дивизиона (23-1) проведет защиту титула в бою с Алексом Перейрой (6-1).

В со-главном поединке встретятся чемпионка первого наилегчайшего веса Карла Эспарза (22-6) и Вейли Чжан (22-3).

Другие бои UFC 281:

(28-7) – (23-7);

(24-10-1) – Крис Гутьеррес (18-4-2);

Дэн Хукер (21-12) – Клаудио Пуэльес (13-2);

Брэд Ридделл (10-3) – Ренато Мойкано (16-5-1);

(12-3) – Райан Спэнн (20-7).

UFC 2281 начнется в 02:00 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 06:00, главный бой – не раньше 08:00. Посмотреть турнир можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

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