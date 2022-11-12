🤯 «Ман Сити» дома влетел «Брентфорду» (1:2), пропустив на 98-й – Тоуни сделал дубль

дома уступил (1:2) в 16-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард гостей открыл счет на 16-й минуте матча. Хавбек хозяев забил на 46-й минуте первого тайма.

Ко второму тайму арбитр Питер Бэнкс добавил 10 минут. Тоуни забил победный гол на 98-й минуте, оформив дубль.

«Сити» имеет 32 очка и остается вторым, отставая на от «Арсенала» (34 балла и игра в запасе). «Брентфорд» сейчас идет 10-м, набрав 19 очков.

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