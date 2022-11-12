🤯 «Ман Сити» дома влетел «Брентфорду» (1:2), пропустив на 98-й – Тоуни сделал дубль
«Манчестер Сити» дома уступил «Брентфорду» (1:2) в 16-м туре АПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Форвард гостей Айвен Тоуни открыл счет на 16-й минуте матча. Хавбек хозяев Филип Фоден забил на 46-й минуте первого тайма.
Ко второму тайму арбитр Питер Бэнкс добавил 10 минут. Тоуни забил победный гол на 98-й минуте, оформив дубль.
«Сити» имеет 32 очка и остается вторым, отставая на от «Арсенала» (34 балла и игра в запасе). «Брентфорд» сейчас идет 10-м, набрав 19 очков.
- Дата проведения
- 12 ноября, 15.30, «Этихад Стэдиум»
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Аканджи, Жоау Канселу (Альварес, 87), Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.
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Брентфорд –
Райя, Роэрслев, Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри, Йенсен, Янельт (Нергор, 62), Оньека (Дасилва, 87), Тоуни, Мбемо (Висса, 74).
- Предупреждения:
- Холанд (37), Мбемо (72), Жоау Канселу (84), Йенсен (90).
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