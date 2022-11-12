🤯 «Ман Сити» дома влетел «Брентфорду» (1:2), пропустив на 98-й – Тоуни сделал дубль

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Брентфорд Питер Бэнкс Айвен Тоуни Филип Фоден онлайны Футбол

«Манчестер Сити» дома уступил «Брентфорду» (1:2) в 16-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Форвард гостей Айвен Тоуни открыл счет на 16-й минуте матча. Хавбек хозяев Филип Фоден забил на 46-й минуте первого тайма.

Ко второму тайму арбитр Питер Бэнкс добавил 10 минут. Тоуни забил победный гол на 98-й минуте, оформив дубль.

«Сити» имеет 32 очка и остается вторым, отставая на от «Арсенала» (34 балла и игра в запасе). «Брентфорд» сейчас идет 10-м, набрав 19 очков.

Манчестер Сити – Брентфорд 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
12 ноября, 15.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 16 Тоуни, 1:1 – 45 Фоден, 1:2 – 90 Тоуни.
Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Лапорт, Аканджи, Жоау Канселу (Альварес, 87), Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.
БрентфордРайя, Роэрслев, Йоргенсен, Ми, Пиннок, Генри, Йенсен, Янельт (Нергор, 62), Оньека (Дасилва, 87), Тоуни, Мбемо (Висса, 74).
Предупреждения:
Холанд (37), Мбемо (72), Жоау Канселу (84), Йенсен (90).

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