У экс-вратаря «Ньюкасла» и «Вест Хэма» Хислопа рак простаты: «Курс лучевой терапии длился 7,5 недели. Борьба продолжается. Пожалуйста, пройдите обследование»

У Шаки Хислопа диагностирован рак простаты.

Бывший вратарь «Рединга», «Ньюкасла», «Вест Хэма», «Портсмута» и сборной Тринидада и Тобаго Шака Хислоп рассказал, что борется с раком предстательной железы.

«Примерно 18 месяцев назад я проходил ежегодный медицинский осмотр и настоял на проведении анализа ПСА (анализ крови, который проверяет состояние предстательной железы – Спортс’’), как всегда. Однако на этот раз уровень был повышен.

МРТ и биопсия быстро определили, что у меня довольно агрессивный рак предстательной железы. Почти ровно год назад, 6 декабря, если быть точным, мне сделали радикальную простатэктомию. И я подумал, что это все. Но затем, шесть месяцев спустя, уровень ПСА снова повысился, и еще одно обследование показало, что рак предстательной железы распространился на тазовую кость.

Вскоре после этого я начал принимать лекарства и только сегодня утром завершил курс лучевой терапии, который длился семь с половиной недель. Борьба продолжается. 

Позвольте мне обратиться к моему сообществу, к моим людям. Пожалуйста, пройдите обследование. Узнайте свой уровень ПСА, отслеживайте его историю. Рак предстательной железы можно вылечить, если выявить его достаточно рано. Существуют методы лечения. Тестирование спасает жизни. Оно спасло мою жизнь», – сказал Хислоп в видео, которое опубликовал в соцсети. 

Голкипер играл за английские клубы с 1992 по 2006 год. 

