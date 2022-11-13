НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Нэшвилла», «Колорадо» против «Каролины», «Монреаль» играет с «Питтсбургом», «Флорида» – «Эдмонтон»

принимает в матче регулярного чемпионата НХЛ.

играет с , в гостях у , встречается с .

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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