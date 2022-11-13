НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Нэшвилла», «Колорадо» против «Каролины», «Монреаль» играет с «Питтсбургом», «Флорида» – «Эдмонтон»

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«Нэшвилл» принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» играет с «Эдмонтоном», «Питтсбург» в гостях у «Монреаля», «Колорадо» встречается с «Каролиной».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Оттава 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Дата проведения
12 ноября, 21.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Хэйс (Фараби, Конекны)
1:1 – 15 Шабо (Ткачак, Жиру)
1:2 – 40 Дебринкат (Штюцле, Ткачак)
1:3 – 47 Дебринкат (Жиру, Брассар)
1:4 – 57 Штюцле (Ткачак)
Вратари: Харт 23/26 – Тэлбот 37/38.

 

Флорида – Эдмонтон 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)
Дата проведения
13 ноября, 00.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 32 Бэрри (Янмарк-Нюлен, Маклауд)
1:1 – 43 Беннетт (Хернквист, Форслинг)
1:2 – 47 Бэрри ()
1:3 – 56 Фогеле (Драйзайтль)
2:3 – 57 Беннетт (Гудас, Уайт)
2:4 – 59 Нюджент-Хопкинс (Пулюярви, Макдэвид)
Вратари: Найт 28/31 – Скиннер 40/42.

 

Баффало – Бостон 1:1 (2 период)
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Томпсон ()
1:1 – 39 Бержерон (Маршанд, Дебраск)

 

Монреаль – Питтсбург 1:2 (перерыв)
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Андерсон ()
1:1 – 22 Петри (Цукер, Ракелль)
1:2 – 24 Ракелль (Цукер, Петтерссон)

 

Нью-Джерси – Аризона 4:2 (перерыв)
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 7 Татар (Хишир, Зеттерлунд)
1:1 – 10 Гюнтер (Вялимяки, Маччелли)
2:1 – 10 Хьюз (Сиверсон, Татар)
2:2 – 29 Келлер (Мозер, Бойд)
3:2 – 32 Боквист (Зигентхалер, Хаула)
4:2 – 35 Хэмилтон (Братт)

 

Торонто – Ванкувер 3:2 (2 период)
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Хорват (Подколзин, Шенн)
0:2 – 13 Миллер (Босер, Хьюз)
1:2 – 22 Мэттьюс (Таварес, Марнер)
2:2 – 27 Энгвалл (Джиордано, Йернкрук)
3:2 – 31 Джорди Бенн (В. Нюландер, Райлли)

 

Айлендерс – Коламбус 1:1 (2 период)
Дата проведения
13 ноября, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 24 Силлинджер (Бин, Чинахов)
1:1 – 28 Нелсон (Ао, Мэйфилд)

 

Нэшвилл – Рейнджерс 1:0 (перерыв)
Дата проведения
13 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Пярссинен (Гранлунд, Форсберг)

 

Колорадо – Каролина
Дата проведения
13 ноября, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Чикаго
Дата проведения
13 ноября, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Сент-Луис
Дата проведения
13 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Виннипег
Дата проведения
13 ноября, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Детройт
Дата проведения
13 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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