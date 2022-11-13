НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Нэшвилла», «Колорадо» против «Каролины», «Монреаль» играет с «Питтсбургом», «Флорида» – «Эдмонтон»
«Нэшвилл» принимает «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Флорида» играет с «Эдмонтоном», «Питтсбург» в гостях у «Монреаля», «Колорадо» встречается с «Каролиной».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 21.00, «Wells Fargo Center»
- 1:0 – 7 Хэйс (Фараби, Конекны)
- 1:1 – 15 Шабо (Ткачак, Жиру)
- 1:2 – 40 Дебринкат (Штюцле, Ткачак)
- 1:3 – 47 Дебринкат (Жиру, Брассар)
- 1:4 – 57 Штюцле (Ткачак)
- Дата проведения
- 13 ноября, 00.00, «FLA Live Arena»
- 0:1 – 32 Бэрри (Янмарк-Нюлен, Маклауд)
- 1:1 – 43 Беннетт (Хернквист, Форслинг)
- 1:2 – 47 Бэрри ()
- 1:3 – 56 Фогеле (Драйзайтль)
- 2:3 – 57 Беннетт (Гудас, Уайт)
- 2:4 – 59 Нюджент-Хопкинс (Пулюярви, Макдэвид)
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 13 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 13 ноября, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 13 ноября, 06.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 13 ноября, 06.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 13 ноября, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 13 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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