СКА проиграл 3 матча подряд впервые при Ротенберге

СКА проиграл три матча подряд впервые под руководством .

Питерская команда уступила (2:3) в матче Фонбет чемпионата .

До этого питерцы проиграли две игры на Дальнем Востоке – (1:2 ОТ) и (1:3).

Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года.

С того момента команда только один раз проиграла как минимум два матча подряд – это произошло в шестом и седьмом матчах финала Западной конференции против ЦСКА в прошлом плей-офф Кубка Гагарина.

Следующий матч у СКА запланирован 15 ноября на домашнем льду против минского «Динамо».