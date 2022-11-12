СКА проиграл 3 матча подряд впервые при Ротенберге
СКА проиграл три матча подряд впервые под руководством Романа Ротенберга.
Питерская команда уступила «Сибири» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
До этого питерцы проиграли две игры на Дальнем Востоке – «Амуру» (1:2 ОТ) и «Адмиралу» (1:3).
Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года.
С того момента команда только один раз проиграла как минимум два матча подряд – это произошло в шестом и седьмом матчах финала Западной конференции против ЦСКА в прошлом плей-офф Кубка Гагарина.
Следующий матч у СКА запланирован 15 ноября на домашнем льду против минского «Динамо».
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