Дастин Порье задушил Майкла Чендлера в третьем раунде
В Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 281, в главном карде которого прошел бой топовых легковесов Дастина Порье (29-7) и Майкла Чендлера (23-8).
Победу удушающим приемом в третьем раунде одержал Дастин Порье.
Майкл Чендлер: «После того, как я выполню свою работу в бою с Порье, все захотят увидеть противостояние американской борьбы и дагестанского самбо»
Порье не уверен, что получит титульный бой в случае победы над Чендлером: «В этом виде спорта, особенно в легком весе, ничего неясно»
Комментарии