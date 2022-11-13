Дастин Порье задушил Майкла Чендлера в третьем раунде

В Нью-Йорке (США) проходит турнир 281, в главном карде которого прошел бой топовых легковесов (29-7) и (23-8).

Победу удушающим приемом в третьем раунде одержал Дастин Порье.

Майкл Чендлер: «После того, как я выполню свою работу в бою с Порье, все захотят увидеть противостояние американской борьбы и дагестанского самбо»

Порье не уверен, что получит титульный бой в случае победы над Чендлером: «В этом виде спорта, особенно в легком весе, ничего неясно»