Дастин Порье задушил Майкла Чендлера в третьем раунде

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер UFC 281 Порье - Чендлер Бокс/MMA/UFC

В Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 281, в главном карде которого прошел бой топовых легковесов Дастина Порье (29-7) и Майкла Чендлера (23-8).

Победу удушающим приемом в третьем раунде одержал Дастин Порье.

Майкл Чендлер: «После того, как я выполню свою работу в бою с Порье, все захотят увидеть противостояние американской борьбы и дагестанского самбо»

Порье не уверен, что получит титульный бой в случае победы над Чендлером: «В этом виде спорта, особенно в легком весе, ничего неясно»

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