Чемпионка Европы Алена Косторная высказалась о конкуренции в фигурном катании.

– Конкуренция всегда дает толчок к развитию. В России у женского фигурного катания колоссальные успехи, идет движение, даже можно сказать реформаторское. Всегда приятно, когда догоняют тебя, а не ты. Но это, соответственно, уменьшает жизненный цикл спортсмена.

Ты только-только начал выступать, а уже и пора заканчивать… Сложность многих элементов не позволяет делать их в более старшем возрасте. Я пока не собираюсь заканчивать карьеру, у меня хорошая комплекция для фигурного катания.

– А какой у вас рост и вес?

– Рост 155 см, вес 45 кг. Но соревновательный вес меньше – около 42 кг. Надо будет похудеть до этого веса и держать его. Держать не сложно, а вот похудеть иногда бывает трудно.

Если сейчас я практически себя не ограничиваю в еде, ем почти все в разумных количествах, то тогда уже приходится где-то есть без хлеба, где-то обойтись без шоколадки, без десятой кружки чая.

Но это все равно не такие уж жесткие рамки. На соревнованиях у тебя какое-то дерганое состояние, и в этой суете не всегда даже успеваешь поесть.

– С кем-то из девчонок-фигуристок дружите?

– С Аней Щербаковой, Дашей Усачевой и Каролиной Коган. С Аней и Дашей мы начали дружить, когда вместе тренировались у Этери Георгиевны (Тутберидзе), и до сих пор мы лучшие подружки, постоянно на ночевки друг к другу ездим, даже на неделю. Гуляем вместе.

Ну а с Каролиной мы вместе тренируемся у , очень комфортно!

– Какие у вас спортивные мечты?

– Хочется кататься долго, длинно и красиво. Чтобы я не просто выиграла пару стартов и все. Даже если я не буду выигрывать, пусть это будет долгая история, как у, например, итальянской фигуристки .

Для этого я тренируюсь каждый день по пять часов, кроме воскресенья, – сказала Косторная.