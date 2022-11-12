Сон Хын Мин, Ким Мин Чжэ, Хван Ин Бом – в составе Южной Кореи на ЧМ-2022

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Сборная Южной Кореи объявила состав на ЧМ-2022 в Катаре.

Главный тренер Паулу Бенту включил в состав 26 игроков.

Вратари: Ким Сын Гю («Аль-Шабаб Эр Рияд»), Чжо Хен У («Ульсан Хендай»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендай Моторс»).

Защитники: Ким Мин Чжэ («Наполи»), Ким Ен Гвон («Ульсан Хендай»), Квон Ген Вон («Гамба Осака»), Чо Ю Мин («Тэчжон Ситизен»), Ким Мун Хван («Чонбук Хендай Моторс»), Юн Чжон Гю («Сеул»), Ким Тхэ Хван («Ульсан Хендай»), Ким Чжин Су («Чонбук Хендай Моторс»), Хон Чхоль («Тэгу»).

Полузащитники: Чжон У Ен («Аль-Садд»), Сон Чжун Хо («Шаньдун Тайшань»), Пайк Сын Хо («Чонбук Хендай Моторс»), Хван Ин Бом («Олимпиакос»), Ли Чжэ Сон («Майнц»), Квон Чхан Хун («Санчжу Санму»), Чжон Ву Ен («Фрайбург»), Ли Кан Ин («Мальорка»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), На Сан Хо («Сеул»), Сон Мин Гю («Чонбук Хендай Моторс»).

Нападающие: Хван Ый Чжо («Олимпиакос»), Чжо Гю Сон («Чонбук Хендай Моторс»).

Напомним, участие игрока «Тоттенхэма» Сон Хын Мина в ЧМ-2022 было под вопросом.

Сборная Южной Кореи в групповом турнире ЧМ-2022 сыграет со сборными Португалии, Уругвая и Ганы.

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