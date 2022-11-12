Сон Хын Мин, Ким Мин Чжэ, Хван Ин Бом – в составе Южной Кореи на ЧМ-2022

Сборная Южной Кореи объявила состав на ЧМ-2022 в Катаре.

Главный тренер включил в состав 26 игроков.

Вратари: Ким Сын Гю ( ), Чжо Хен У («Ульсан Хендай»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендай Моторс»).

Защитники: Ким Мин Чжэ ( ), ( ), Квон Ген Вон ( ), Чо Ю Мин ( ), Ким Мун Хван («Чонбук Хендай Моторс»), Юн Чжон Гю («Сеул»), Ким Тхэ Хван («Ульсан Хендай»), («Чонбук Хендай Моторс»), Хон Чхоль ( ).

Полузащитники: («Аль-Садд»), Сон Чжун Хо ( ), Пайк Сын Хо («Чонбук Хендай Моторс»), («Олимпиакос»), Ли Чжэ Сон ( ), («Санчжу Санму»), Чжон Ву Ен ( ), Ли Кан Ин («Мальорка»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), На Сан Хо («Сеул»), Сон Мин Гю («Чонбук Хендай Моторс»).

Нападающие: Хван Ый Чжо («Олимпиакос»), Чжо Гю Сон («Чонбук Хендай Моторс»).

Напомним, участие игрока «Тоттенхэма» Сон Хын Мина в ЧМ-2022 было под вопросом.

Сборная Южной Кореи в групповом турнире ЧМ-2022 сыграет со сборными Португалии, Уругвая и Ганы.