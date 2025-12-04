  • Спортс
Яя Туре о Гвардиоле: «Не человек, а змея. Жена сказала, что он шайтан. Этот тип не давал мне играть весь сезон, но захотел оставить меня в «Барсе» после ЧМ-2010»

Яя Туре о Гвардиоле: вижу в нем не человека, а змею.

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре рассказал, как относится к тренеру Пепу Гвардиоле.

Ивуариец, игравший за «Барселону» с 2007 по 2010 год, рассказал об уходе из клуба и общении с Гвардиолой в этот период. Туре заявил, что Пеп хотел видеть на месте Яя в составе «Барсы» «испанца, чей отец играл за «Барсу». Туре не назвал игрока по имени, но по контексту ясно, что он имел в виду Серджи Бускетса.

«Я не вижу в нем человека, я вижу змею.

Тренер «Барселоны» тогда [летом 2010-го] звонит мне и говорит: «Ты должен вернуться [в расположение «Барсы»], это важно». Моя жена говорит мне: «Ты будешь слушать эту чепуху? Он издевался над тобой, а теперь хочет, чтобы ты остался? И ты собираешься остаться? Поехали в Манчестер, дорогой».

Этот тип не давал мне играть весь сезон, а в конце сезона я хорошо выступаю на чемпионате мира-2010, и он захотел оставить меня в «Барселоне». Жена говорила: «Это шайтан, это не мужчина, он злой». Она считает его плохим человеком», – сказал Туре в подкасте «Zack en Roue Libre».

Отметим, что за время этой речи Туре ни разу не назвал Гвардиолу по имени.

В сезоне-2009/10 Яя сыграл 37 матчей за «Барселону» во всех турнирах. В 2016-м Гвардиола возглавил «Манчестер Сити», где играл Туре. Хавбек отыграл два сезона при Пепе и ушел из клуба в 2018-м.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб-канал ZACK
