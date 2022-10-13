Где смотреть Ливерпуль – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 16 октября
В воскресенье, 16 октября в 18:30, сыграют Ливерпуль и Манчестер Сити в 11 туре АПЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Энфилд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports 1 Eurasia HD, Setanta Sports Ukraine, Sky Sports Main Event UK HD, Sport 1 Israel HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
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