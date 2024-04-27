Сунесс о Слоте в «Ливерпуле»: «Он выиграл титул с «Фейеноордом», но теперь будет противостоять Гвардиоле, Артете – совсем другое испытание»

Грэм Сунесс высказался о переходе Арне Слота в «Ливерпуль» из «Фейеноорда».

«В замене на в «Ливерпуле» меня больше всего беспокоит не относительная неопытность последнего, а чемпионат Нидерландов, из которого он переходит.

Достаточно взглянуть на то, как Эрик тен Хаг справляется со своими обязанностями в «Манчестер Юнайтед», чтобы понять, какие подводные камни подстерегают тренера, который делает ставку на игроков, хорошо проявивших себя в .

Тен Хаг сделал ставку на Антони из «Аякса», и «Ман Юнайтед» заплатил за него 82 миллиона, но он стал разочарованием. Есть и другие игроки на «Олд Траффорд» и за его пределами – Донни ван де Бек, Андре Онана, Лисандро Мартинес, Мемфис Депай, Хаким Зиеш и Дэви Классен – игроки с хорошей репутацией, которые не смогли закрепиться в после звездной карьеры в чемпионате Нидерландов.

Слот должен учесть все это и не повторять ошибок. Если он станет преемником Клоппа, то это будет смелый шаг со стороны тех, кто принимает решения в «Ливерпуле», но они явно считают, что он тот человек, который нужен клубу, даже если их возможности были ограничены.

Слот не обладает серьезной репутацией, но это не значит, что он не сможет добиться успеха. Он выиграл титул с « » в прошлом сезоне, против самого слабого «Аякса», который я могу вспомнить.

Это не отменяет его достижений: выиграть любую лигу нелегко, и это был всего лишь второй титул «Фейеноорда» с начала века. Но в «Ливерпуле» это совсем другое испытание. Вы противостоите лучшим, и на вас оказывается огромное давление. Теперь ему предстоит противостоять Пепу Гвардиоле, Микелю Артете и другим», – написал бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Грэм Сунесс.