Слот возглавит «Ливерпуль» летом. С «Фейеноордом» договорились (Фабрицио Романо)

Новым главным тренером «Ливерпуля» станет Арне Слот.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что мерсисайдцы договорились о размерах компенсации с « ». Детали контракта с 45-летним специалистом тоже согласованы.

летом займет место , ранее объявившего о решении покинуть английский клуб.

Нидерландец возглавляет команду из Роттердама с 2021 года и привел ее к чемпионству в прошлом сезоне. Сейчас «Фейеноорд» идет вторым, отставая от ПСВ на 9 очков.