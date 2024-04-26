Слот возглавит «Ливерпуль» летом. С «Фейеноордом» договорились (Фабрицио Романо)

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Юрген Клопп Арне Слот Фабрицио Романо Футбол

Новым главным тренером «Ливерпуля» станет Арне Слот.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что мерсисайдцы договорились о размерах компенсации с «Фейеноордом». Детали контракта с 45-летним специалистом тоже согласованы.

Слот летом займет место Юргена Клоппа, ранее объявившего о решении покинуть английский клуб.

Нидерландец возглавляет команду из Роттердама с 2021 года и привел ее к чемпионству в прошлом сезоне. Сейчас «Фейеноорд» идет вторым, отставая от ПСВ на 9 очков.

Материалы по теме

49 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тоже лысого шарлатана решили взять)
+44
-9
+35
Ответ Игорь Новиков
Тоже лысого шарлатана решили взять)
Ждём трансферы из Фейнорда в Ливерпуль
+30
-1
+29
Свободный слот значит будет
+28
-5
+23
Главное, чтоб новым Тен Хаагом не оказался )))
+27
-5
+22
Ну вот и коннц славных сезонов Ливерпуля. Добро пожаловать в команду Челси без Абрамовича, МЮ без САФА и Арсенала после Венгера🤭
+26
-5
+21
Пока не будет фото с Бабаевым, веры нет
+12
-1
+11
Неординарный выбор если честно, но функционером виднее. Странно что Флика никто не рассматривает.
+7
-1
+6
Теперь отвалится всё глорьё и ветки Ливерпуля снова станут тихим уютным местом!
+7
-1
+6
Надеюсь, этот лысый шарлатан будет больше схож на Пепа, чем на Тен Хага))
+11
-6
+5
Удачи Арне. Тренер хороший, надеюсь всё получится!!!
+8
-3
+5
Ответ Amalfitano
Только не покупайте ему много голландцев. 1-2 максимум. Понятно что будет падение результатов, но пожелаем Слоту удачи. Он хороший тренер, но для АПЛ этого иногда недостаточно.
Так у него уже есть голландцы
Гакпо и Гравенберх, не считая Ван Дейка
+4
0
+4
Бюджетный Тен Хаг
+5
-1
+4
Ответ Акер
Ну вот и коннц славных сезонов Ливерпуля. Добро пожаловать в команду Челси без Абрамовича, МЮ без САФА и Арсенала после Венгера🤭
Арсенал после Венгера оклемался вроде
+4
0
+4
Только не покупайте ему много голландцев. 1-2 максимум. Понятно что будет падение результатов, но пожелаем Слоту удачи. Он хороший тренер, но для АПЛ этого иногда недостаточно.
+6
-3
+3
Ответ Maksim Zakharov
Так у него уже есть голландцы Гакпо и Гравенберх, не считая Ван Дейка
А почему Ван Дейка "не считая"?
+2
0
+2
Интересный кандидат, хотя и не очевидный. Понятно, что хотелось бы увидеть более понятный выбор в виде Нагельсмана, Аморима или Де Дзерби, но каких-то поспешных прогнозов делать не стоит.
+2
0
+2
Ответ Seyar
Теперь отвалится всё глорьё и ветки Ливерпуля снова станут тихим уютным местом!
Как в золотые времена при Ходжсоне, Поульсене и Кончески
+2
0
+2
Саллах, Нуньез, Цимикас - на выход
+4
-2
+2
Ответ Evgen_Hazard
Свободный слот значит будет
Свободный слот в Фейеноорде теперь будет, а в Ливерпуле слот уже занят.
+2
0
+2
Ответ Football Forever
Слоту сложно, конечно, будет. У Ливерпуля состав не самый сбалансированный, плюс лидеры стареют. Пришёл бы он года 4 назад, там было бы больше шансов на успех. А сейчас, только тренер харизмы Клоппа способен с такой обоймой давать результат.
не думаю, что харизма Клоппа выигрывала АПЛ и ЛЧ. Скорее, мозги
+1
0
+1
Ответ Raul14
Освободился слот для Слота
И Слот занял слот
+1
0
+1
Владельцы должны тратить деньги. Выезжали на гении клоппа. С пятым бюджетом за трофеи бороться будет нереально. Феенорд слота играет в симпатичный футбол, но не поплывет ли он на таком уровне, большой вопрос.
+1
0
+1
Что все запониковали жалко конечно чо Юрген уходит,может Слот из Ливерпуля золотую конфетку зделает
+5
-4
+1
Освободился слот для Слота
+3
-2
+1
Какой же Слот замена Клоппу !
+5
-4
+1
Ответ Maksim Zakharov
Так у него уже есть голландцы Гакпо и Гравенберх, не считая Ван Дейка
Но он захочет еще. Это классика голландских тренеров. Например Гетрюйда.
0
0
0
Ответ eftomolgy
Арсенал после Венгера оклемался вроде
спустя 10 лет? где АПЛ и ЛЧ?
0
0
0
Ответ Алексей Антипов
А почему Ван Дейка "не считая"?
Типа он старая школа, Гакпо свежий.
0
0
0
Ответ doodler
Саллах, Нуньез, Цимикас - на выход
Матип, тиаго, элиотт
+1
-1
0
Ответ kostyan89
Главное, чтоб новым Тен Хаагом не оказался )))
До 10Хага этому Слоту ещё расти.
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий