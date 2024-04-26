Слот возглавит «Ливерпуль» летом. С «Фейеноордом» договорились (Фабрицио Романо)
Новым главным тренером «Ливерпуля» станет Арне Слот.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что мерсисайдцы договорились о размерах компенсации с «Фейеноордом». Детали контракта с 45-летним специалистом тоже согласованы.
Слот летом займет место Юргена Клоппа, ранее объявившего о решении покинуть английский клуб.
Нидерландец возглавляет команду из Роттердама с 2021 года и привел ее к чемпионству в прошлом сезоне. Сейчас «Фейеноорд» идет вторым, отставая от ПСВ на 9 очков.
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