Ташуев о «Факеле»: «Мы прошлись по «Спартаку» так, что они даже голову не могли поднять. Забрали 4 очка с выезда, а потом наступила пауза на сборные»

Сергей Ташуев считает выступления «Факела» после зимних сборов успешными.

– Критики говорили, что вы на зимних сборах перегрузили команду упражнениями со штангой, беготней в горку. Ответите?

– Мы начали весну успешно. Сыграли 1:1 с « », прокатились по «Спартаку» в плане физики. Продолжить успешно играть нам немного скомкал большой перерыв (на матчи сборных в марте – Sports). Так что все эти разговоры – надуманные вещи, это даже смешно обсуждать.

У меня вся работа идет через мяч, а силовые тренировки – это дополнительная работа. Силовая работа помогает улучшить мышечную выносливость, это все простые вещи. Это помогает футболистам, но эта работа не самая главная. Повторюсь: мы забрали 4 очка с выезда, прошлись по « » так, что они даже голову не могли поднять. А потом наступила пауза, к сожалению, – сказал бывший тренер « ».

Напомним, 10 марта «Факел» на выезде обыграл «Спартак» (2:0) в матче 20‑го тура Мир . В пятницу воронежский клуб объявил об уходе с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам. Позже стало известно, что команду возглавил .