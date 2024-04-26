Титов об РПЛ: «Можно сделать лигу и с 18, и с 20 клубами. Уровень лидеров ФНЛ выравнивается с командами РПЛ из второй восьмерки. Меня напрягает «Сочи» – искусственная команда, на футбол там вообще не ходят»

Егор Титов высказался об идее расширения Мир РПЛ.

– Пошли разговоры о том, что чемпионат могут расширить, как вы к этому относитесь?

– Я тоже слышал об этом. Не знаю, кем это лоббируется. Меня напрягает «Сочи» тем, что у них есть хоккейная команда, на которую ходит мало людей, а на футбол там вообще не ходят…

Есть команда «Жемчужина», которую любят в этом городе, а «Сочи» – искусственная команда, придуманная, которая ранее носила название « » Санкт-Петербург. Жителям Сочи нынешняя команда, если говорить прямо, не зашла! Напрягает смотреть на домашние игры «Сочи», когда на их стадионе нет болельщиков. Конечно, когда туда приезжает «Спартак», , «Зенит» и «Динамо», народ приходит, но это не то, что хотелось бы видеть в таком городе.

Если смотреть на другие команды нижней части таблицы, кому там вылетать? Почти у всех команд современные стадионы. У « » стабильное финансирование, народ ходит – как они могут вылететь? Все будет определяться по спортивному принципу, и вылетевшим будет тяжело.

– Не кажется ли вам, что если вылетит «Сочи», то больше не вернется в элиту российского футбола?

– Согласен, такое может быть. Скоро будет исполком, там, возможно, будет подниматься этот вопрос. У нас нет еврокубков и, считаю, в ближайшие два года не будет. Мне кажется, можно и расширить наш чемпионат. Мы играем мало, а люди, которые жалуются, что у нас переизбыток игр – посмотрите на количество матчей в Европе.

Для чего мы существуем? Чтобы болельщики смотрели футбол и не ждали целую неделю новых игр. Я выступаю за то, чтобы расширить чемпионат России до 18 клубов. В ФНЛ есть много самобытных команд, например, « » интересно смотрится, как и «Динамо» Махачкала со своим стадионом, где обожают футбол. В РПЛ можно сделать лигу и с 18, и с 20 клубами – команды у нас есть. Уровень лидеров ФНЛ выравнивается с командами РПЛ из второй восьмерки. Почему бы и не расширить чемпионат? Явных минусов я не вижу, кроме, возможно, логистики, – заявил экс-игрок « ».

Алаев о расширении РПЛ: «Не вижу возможности, считайте меня бюрократом, буквоедом, есть регламент. 16 – оптимальное число команд. Жаль тех, кто покинет лигу, все клубы очень достойны»