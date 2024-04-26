Титов об РПЛ: «Можно сделать лигу и с 18, и с 20 клубами. Уровень лидеров ФНЛ выравнивается с командами РПЛ из второй восьмерки. Меня напрягает «Сочи» – искусственная команда, на футбол там вообще не ходят»

Теги Спартак ЦСКА Егор Титов премьер-лига Россия Организация РПЛ болельщики Первая лига Динамо Москва Урал Жемчужина-Сочи стадион Динамо Махачкала Сочи Акрон Динамо Махачкала Футбол

Егор Титов высказался об идее расширения Мир РПЛ.

– Пошли разговоры о том, что чемпионат могут расширить, как вы к этому относитесь?

– Я тоже слышал об этом. Не знаю, кем это лоббируется. Меня напрягает «Сочи» тем, что у них есть хоккейная команда, на которую ходит мало людей, а на футбол там вообще не ходят…

Есть команда «Жемчужина», которую любят в этом городе, а «Сочи» – искусственная команда, придуманная, которая ранее носила название «Динамо» Санкт-Петербург. Жителям Сочи нынешняя команда, если говорить прямо, не зашла! Напрягает смотреть на домашние игры «Сочи», когда на их стадионе нет болельщиков. Конечно, когда туда приезжает «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Динамо», народ приходит, но это не то, что хотелось бы видеть в таком городе.

Если смотреть на другие команды нижней части таблицы, кому там вылетать? Почти у всех команд современные стадионы. У «Урала» стабильное финансирование, народ ходит – как они могут вылететь? Все будет определяться по спортивному принципу, и вылетевшим будет тяжело.

– Не кажется ли вам, что если вылетит «Сочи», то больше не вернется в элиту российского футбола?

– Согласен, такое может быть. Скоро будет исполком, там, возможно, будет подниматься этот вопрос. У нас нет еврокубков и, считаю, в ближайшие два года не будет. Мне кажется, можно и расширить наш чемпионат. Мы играем мало, а люди, которые жалуются, что у нас переизбыток игр – посмотрите на количество матчей в Европе.

Для чего мы существуем? Чтобы болельщики смотрели футбол и не ждали целую неделю новых игр. Я выступаю за то, чтобы расширить чемпионат России до 18 клубов. В ФНЛ есть много самобытных команд, например, «Акрон» интересно смотрится, как и «Динамо» Махачкала со своим стадионом, где обожают футбол. В РПЛ можно сделать лигу и с 18, и с 20 клубами – команды у нас есть. Уровень лидеров ФНЛ выравнивается с командами РПЛ из второй восьмерки. Почему бы и не расширить чемпионат? Явных минусов я не вижу, кроме, возможно, логистики, – заявил экс-игрок «Спартака».

Алаев о расширении РПЛ: «Не вижу возможности, считайте меня бюрократом, буквоедом, есть регламент. 16 – оптимальное число команд. Жаль тех, кто покинет лигу, все клубы очень достойны»

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19 комментариев
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Расширить можно, чтобы больше не смотреть на этот кубок, где играют полуторными составами.
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сочи в этом сезоне пойдёт на очищение пердивом и хочется верить, что команды фнл не снимут с пробега из-за их вылета не выдав лицензии...
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А на Химки, одного из лидеров ФНЛ, много людей ходит?
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Уровень команд ФНЛ и РПЛ выравнивается. Это прогресс, надо РПЛ расширять. До 32 команд минимум!
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Кто-то из нижней части таблицы проплачивает подобные интервью. Нести такой бред про 20 команд в ясном разуме невозможно
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Ответ sebastian1410
Можно взять пример с КХЛ. Сделать закрытую лигу, ввести потолок зарплат, ввести рейтинг клубов на основе различных показателей для исключения из РПЛ. Вылет из РПЛ в ФНЛ довольно часто заканчивается прекращением финансирования и попаданием в Небесную лигу. В закрытой лиге у клубов больше шансов найти стабильное финансирование. Пока исключены из ЕК, ЧЕ, ЧМ можно сколько угодно экспериментировать.
Это запрещено правилами УЕФА, и никаких «экспериментов» быть не может.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Уровень команд ФНЛ и РПЛ выравнивается. Это прогресс, надо РПЛ расширять. До 32 команд минимум!
Можно взять пример с КХЛ. Сделать закрытую лигу, ввести потолок зарплат, ввести рейтинг клубов на основе различных показателей для исключения из РПЛ. Вылет из РПЛ в ФНЛ довольно часто заканчивается прекращением финансирования и попаданием в Небесную лигу. В закрытой лиге у клубов больше шансов найти стабильное финансирование. Пока исключены из ЕК, ЧЕ, ЧМ можно сколько угодно экспериментировать.
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Ответ Miron_8383
А на Химки, одного из лидеров ФНЛ, много людей ходит?
А на Торпэдо с великой историей много ходит , аж ломятся Лужники
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Ответ ЖЮВ КраСин
Комментарий удален модератором
Поздно уже. Утром гляну
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Ответ Дядя ТУРА
Про Сочи вообще не понял! Чё приплел и хоккей и ТД. Идиот такой
Комментарий удален модератором
Наоборот, давно нужно снизить количество команд. Вместо 16 команд в РПЛ 10 команд, вместо 18 в ФНЛ 12 команд ФНЛ-1, 12 команд ФНЛ-2 и играть в 3 круга.
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Ага, уровень второй 8 падает, а не лидеров ФНЛ растет
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В Сочи нелегко собраться на футбол из-за особенностей города, организации движения в нём и распределения населения. Так что да, если ядро любителей клуба не появилось - ездить издалека не будут.
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Нигерия может позволить себе 20 команд в вышке, а Россия не может?
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Кстати, ведь была такая команда "Жемчужина" Сочи. Где она сейчас?
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Можно сразу 40 команд сделать и проводить 78 игр в сезон.👍
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Что мне нравится в подобных рассуждениях, так это "ну, еврокубков у нас ещё года 2-3 не будет, можно и расширить лигу, словно это такой пустяк, который раз, сделал 18,потом в ЕК вернули, тут же вернулся к 16. Сейчас расширим, ничего, кроме матчей Кубань - Родина не добавим, зато как ЕК вернутся, будем в феврале яйцами звенеть. У нас, к сожалению, не Европа с её климатом, где и 38 туров можно впихнуть в декабре-феврале, а у нас ещё и кубок такой, что с него ещё надо умудриться вылететь, играешь в нем до посинения
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