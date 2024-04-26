Мусиала назвал Леброна величайшим баскетболистом и сказал, что сборная США уступила бы сборной иностранцев: «Дончич, Яннис, Йокич, Эмбиид – такую команду сложно обыграть»

Теги Бавария Майкл Джордан Леброн Джеймс Даллас Денвер Лейкерс Милуоки Филадельфия бундеслига Германия НБА Серж Ибака Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала рассказал о своих предпочтениях в НБА.

– Кто величайший?

– Думаю, тут два вопроса: кто лучший игрок и у кого лучшие достижения. Потому что у Майкла Джордана, пожалуй, лучшие достижения, но если говорить об игроке...

– Да ладно, не надо вилять. Просто ответь на мой вопрос прямо. Кто величайший?

– Леброн. Я не смотрел матчи Майкла Джордана.

– Если бы встретились команды, состоящие из американских игроков и игроков других стран, кто бы победил?

– Думаю, что иностранные игроки победили бы, если бы играли прямо сейчас.

Лука Дончич, Яннис Адетокумбо, Никола Йокич, Джоэл Эмбиид – такую команду сложно обыграть. Это практически пять лучших баскетболистов в лиге, – сказал полузащитник «Баварии» в разговоре с бывшим тяжелым форвардом «Оклахома-Сити» Сержем Ибакой.

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10 комментариев
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А ведь он прав)
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MJ - лучший. По второй части соглашусь.
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Эмбиид уже не иностранец)
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Шэя добавить и будет 5
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Эмбиид за США бегает.
Доброе утро!

Иди глянь игру Джордана и новости про Эмбиида - и потом ждем новых комментариев.
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Так и есть, не люблю сша, но в баскетболе им нет равных.
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Спортс,там Лестер вернулся в АПЛ - пора уже раздел Чемпионшип обновить 😐
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Не следит за последними новостями. Эмбиид же теперь американец
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Люблю такие новости, когда, ещё не видя комменты, понимаешь, что пацаны уже ответили, как надо про Джордана и Джоэля.
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Кобе был и будет лучшим
зумер =б
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