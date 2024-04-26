Мусиала назвал Леброна величайшим баскетболистом и сказал, что сборная США уступила бы сборной иностранцев: «Дончич, Яннис, Йокич, Эмбиид – такую команду сложно обыграть»

Джамал Мусиала рассказал о своих предпочтениях в НБА.

– Кто величайший?

– Думаю, тут два вопроса: кто лучший игрок и у кого лучшие достижения. Потому что у Майкла Джордана, пожалуй, лучшие достижения, но если говорить об игроке...

– Да ладно, не надо вилять. Просто ответь на мой вопрос прямо. Кто величайший?

– Леброн. Я не смотрел матчи Майкла Джордана.

– Если бы встретились команды, состоящие из американских игроков и игроков других стран, кто бы победил?

– Думаю, что иностранные игроки победили бы, если бы играли прямо сейчас.

Лука Дончич, Яннис Адетокумбо, Никола Йокич, Джоэл Эмбиид – такую команду сложно обыграть. Это практически пять лучших баскетболистов в лиге, – сказал полузащитник «Баварии» в разговоре с бывшим тяжелым форвардом «Оклахома-Сити» Сержем Ибакой.