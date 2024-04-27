Роналду требовал, чтобы Рангник не включал его в заявку на матч «МЮ», в котором он не сыграет. Португалец хотел смотреть игру дома, а не со скамейки (Bild)

Криштиану Роналду диктовал условия Ральфу Рангнику во время выступления за «МЮ».

Португалец вернулся на «Олд Траффорд» в 2021 году, когда « » возглавлял Оле-Гуннар Сульшер. После его увольнения в ноябре того же года Ральф Рангник был назначен главным тренером до конца сезона.

По информации Bild, в тот период Роналду давал тренеру указания по поводу своего игрового времени. Так, он настаивал, что сыграет четыре матча из пяти, требуя не включать его в заявку на встречу, которую он пропустит. Футболист хотел смотреть игру дома, а не на скамейке запасных.

Нападающий выступал за «Юнайтед» до ноября 2022 года. Незадолго до ухода португалец раскритиковал клуб во время интервью журналисту Пирсу Моргану. В ходе разговора он упомянул Рангника, заявив, что никто не понял его назначения спортивным директором, и добавив, что он «даже не тренер».

Всего под руководством немецкого специалиста провел 22 матча, в которых забил 12 голов.