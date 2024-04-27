Роналду требовал, чтобы Рангник не включал его в заявку на матч «МЮ», в котором он не сыграет. Португалец хотел смотреть игру дома, а не со скамейки (Bild)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Ральф Рангник Пирс Морган Футбол

Криштиану Роналду диктовал условия Ральфу Рангнику во время выступления за «МЮ».

Португалец вернулся на «Олд Траффорд» в 2021 году, когда «Манчестер Юнайтед» возглавлял Оле-Гуннар Сульшер. После его увольнения в ноябре того же года Ральф Рангник был назначен главным тренером до конца сезона.

По информации Bild, в тот период Роналду давал тренеру указания по поводу своего игрового времени. Так, он настаивал, что сыграет четыре матча из пяти, требуя не включать его в заявку на встречу, которую он пропустит. Футболист хотел смотреть игру дома, а не на скамейке запасных.

Нападающий выступал за «Юнайтед» до ноября 2022 года. Незадолго до ухода португалец раскритиковал клуб во время интервью журналисту Пирсу Моргану. В ходе разговора он упомянул Рангника, заявив, что никто не понял его назначения спортивным директором, и добавив, что он «даже не тренер».

Всего под руководством немецкого специалиста Роналду провел 22 матча, в которых забил 12 голов.

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20 комментариев
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Ответ Chuha-Motibg
Пропускал видимо матчи против топ-5. На них то стату не набить …
Не любитель Криша, но он с огромным отрывом лучший бомбардир именно плей-офф ЛЧ, неплохую стату набил, да?)
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Забавный Криш конечно.. не хотел участвовать в делах команды и рвался на интервью к персофану, при этом несколько лет назад не мог уйти с тренировки домой к Ирке Шейх..и у кого то ещё потом вопросы по поводу его ориентации, ну ну)
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Ответ KiNG_K
2 комментария от людей с регистраций 26 апреля. Что за прикол?
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Ответ sargerasxd
Вот это вброс жирный
Это не вброс , такие слухи ходили ещё когда Тен Хага назначили тренером .
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Ничего нового.. При ТХ правда он за две минуты до конца матча демонстративно на камеры сваливал .. Явно хотел по ТВ досмотреть.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭🪠
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Ответ Thats wassup
Добро пожаловать в клуб
Уже удалили, чья-то ботоферма) свежая регистрация, странные никнеймы, да и комментарии как будто ИИ написал.
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