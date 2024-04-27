«Ливерпуль» заплатит за Слота 13-15 млн евро. Он станет самым дорогим нидерландским тренером в истории (Фабрицио Романо)
Арне Слот станет самым дорогим нидерландским тренером в истории.
По данным Фабрицио Романо, «Ливерпуль» заплатит за него «Фейеноорду» компенсацию в размере 13-15 млн евро.
Детали сделки будут оформлены на выходных.
Слот присоединится к новой команде летом, по окончании контракта Юргена Клоппа.
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