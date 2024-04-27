«Ливерпуль» заплатит за Слота 13-15 млн евро. Он станет самым дорогим нидерландским тренером в истории (Фабрицио Романо)

Теги Ливерпуль Фейеноорд премьер-лига Англия Юрген Клопп Арне Слот деньги Фабрицио Романо Футбол

Арне Слот станет самым дорогим нидерландским тренером в истории.

По данным Фабрицио Романо, «Ливерпуль» заплатит за него «Фейеноорду» компенсацию в размере 13-15 млн евро.

Детали сделки будут оформлены на выходных.

Слот присоединится к новой команде летом, по окончании контракта Юргена Клоппа.

Слот хочет поработать в «Ливерпуле»: «Уверен, что клубы договорятся»

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Всегда удивляло, как низко ценятся тренеры - за игрока это уже давно смешные деньги. А тренер за такие деньги будет нести груз ответственности и собирать критику за всю команду.
+24
-1
+23
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
В полку лысых, но пока ещё не шарлатанов, прибыло)
Он записан в шарлатаны пока только карандашом
+11
0
+11
Болельщиков Ливерпуля должно немного пугать, что у него есть свой бразильский вингер в Фейенорде
+10
-1
+9
Ещё не стал тренером Ливерпуля, а уже скинул 7Хага с гребанного насеста!
+9
-5
+4
В полку лысых, но пока ещё не шарлатанов, прибыло)
+5
-1
+4
Ответ _FoX-
Всегда удивляло, как низко ценятся тренеры - за игрока это уже давно смешные деньги. А тренер за такие деньги будет нести груз ответственности и собирать критику за всю команду.
Тренеры ценятся высоко, просто в случае с тренером сам клуб с высокой долей вероятности может оказаться инициатором разрыва контракта хоть через полгода после подписания. Отсюда и ротация тренеров даже на топ уровне. В таких условиях платить за тренеров как за футболистов никто не будет, просто ценообразование другое. А груз ответственности самому специалисту оплачивается сполна - оклады с бонусами там могут быть сколь угодно высокими.
+3
0
+3
Две разных войныыыыыы
+1
0
+1
Ответ Anya Belova
Он записан в шарлатаны пока только карандашом
"Палочка" (Кадетство)
+1
0
+1
Ответ _FoX-
Всегда удивляло, как низко ценятся тренеры - за игрока это уже давно смешные деньги. А тренер за такие деньги будет нести груз ответственности и собирать критику за всю команду.
Мне кажется это связано с тем, что тренеров тяжелее удерживать в клубе. Если тренер не желает работать дальше, то никакой контракт не обяжет его качественно выполнять свою работу. Всё по сути держится лишь на личных человеческих качествах.
У того же Спагетти был контракт с Наполи, но он не захотел оставаться и ДеЛау пришлось искать кого-то другого
+1
0
+1
Ответ <Inter>
Мне кажется это связано с тем, что тренеров тяжелее удерживать в клубе. Если тренер не желает работать дальше, то никакой контракт не обяжет его качественно выполнять свою работу. Всё по сути держится лишь на личных человеческих качествах. У того же Спагетти был контракт с Наполи, но он не захотел оставаться и ДеЛау пришлось искать кого-то другого
это связано с тем, что мерч, связанный с тренером, мало кто купит. Максимум - забавные фигурки. Да и рекламные контракты у них не такие, как у игроков. Зато получают сами тренеры частенько больше звёзд своей команды)
+1
0
+1
кто в теме. соотношение цены и качества какое? Меня смущает один Момент. АПЛ это рубилово. а эрлига это игра для души. Кто из голландцев стал успешен в АПЛ? ВАН ГАЛ не показатель. да и не добился ничего по сути
0
0
0
Осталось только Артете облысеть
0
0
0
В Манчестере и Ливерпуле может сложиться первое в истории столь тесное трио лысых шарлатанов на топ-уровне и это ещё без учёта Дайча в Эвертоне. ))
0
0
0
Ответ Какой же Слот крутой
Ещё не стал тренером Ливерпуля, а уже скинул 7Хага с гребанного насеста!
Так гляди тот отменит ещё и прессухи после матчей с Ливерпулем. Очередное "неувожение", что ты будешь делать.
0
0
0
Ответ _FoX-
Всегда удивляло, как низко ценятся тренеры - за игрока это уже давно смешные деньги. А тренер за такие деньги будет нести груз ответственности и собирать критику за всю команду.
Ага, за всю команду состав которой в 100 раз дороже чем стоит его (тренера) переход. )
0
0
0
Ответ <Inter>
Болельщиков Ливерпуля должно немного пугать, что у него есть свой бразильский вингер в Фейенорде
Оу шит.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий