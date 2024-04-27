«Ливерпуль» заплатит за Слота 13-15 млн евро. Он станет самым дорогим нидерландским тренером в истории (Фабрицио Романо)

Арне Слот станет самым дорогим нидерландским тренером в истории.

По данным Фабрицио Романо, «Ливерпуль» заплатит за него «Фейеноорду» компенсацию в размере 13-15 млн евро.

Детали сделки будут оформлены на выходных.

Слот присоединится к новой команде летом, по окончании контракта Юргена Клоппа.

Слот хочет поработать в «Ливерпуле»: «Уверен, что клубы договорятся»