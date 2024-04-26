Генсек РФС о судействе: «Уровень улучшается, стало меньше критических ошибок. Все мы хотим идеального арбитража, объективной истины и справедливости. Работой Мажича удовлетворены»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Максим Митрофанов Милорад Мажич Матч ТВ Футбол

Максим Митрофанов считает, что уровень судейства в Мир РПЛ улучшается.

– Полноценный сезон Мажича подходит к концу. За этот сезон изменился ли уровень судейства? Если да, то в какую сторону?

– Мы видим, что уровень судейства улучшается. Количество критических и существенных ошибок стало меньше. Понятно, что все мы хотим идеального арбитража, объективной истины и справедливости. Но мы удовлетворены работой Мажича.

– Можно прям четко сказать, что вы как генеральный секретарь РФС довольны?

– Да вам и президент на пресс‑конференции сказал, что доволен и оценивает его работу позитивно. Понятно, что мы имеем хороший результат в качестве судейства. Мы же работаем по этому направлению, Мажич работает.

Но нельзя прийти и изменить какую‑то систему, которая строилась и функционировала годами. Тем более, он же должен ее не разрушить, а улучшить, – сказал генеральный секретарь РФС.

Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. Контракт с сербским специалистом был заключен на два года с возможностью продления еще на год.

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5 комментариев
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Он из параллельного мира?
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Что ни матч, то споры, улучшается судейство, ага. ВАР 3 часа смотрят и даже с ним не могут верное решение принять.
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Люди верят своим глазам,а не росказням.В каждом туре явные ляпы,которые отмазывает ЭСК.
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по судейству в дерби 25.04.2024...есть сомнения что судейство выросло по уровню...как минимум два момента в одни ворота заслуживали внимания судей, а ещё один был успешно пропущен, после задержки Соболева и выбивания Зделара...
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Ответ Денис Аксентьев
Он из параллельного мира?
из палаты...вчера в дерби такой стыд свистели и не свистели, что говорить подобное нельзя...
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