«Милан» допускает продажу Беннасера дешевле 50 млн евро. Хавбек интересен клубам из Англии, Франции и Саудовской Аравии (Calciomercato)

Теги Милан премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Исмаэль Беннасер деньги Футбол

Исмаэль Беннасер летом может покинуть «Милан».

Как отмечает Calciomercato, «россонери» готовы рассмотреть возможность продажи хавбека, не демонстрирующего былого уровня игры после тяжелой травмы колена.

Летом 2024 года потенциальным покупателям станет доступен пункт о выкупе алжирца за 50 млн евро. Итальянский клуб допускает продажу полузащитника и по более низкой цене.

Утверждается, что Беннасер интересен командам из Англии и Франции, но более реалистичный вариант – Саудовская Аравия.

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 15 матчей в Серии А и 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Читал, что только в июле действует опция выкупа, но думаю не столь важно
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После травм не обрёл себя. Непонятно кто за него сейчас предложит серьезную сумму
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Не знаю, кто за него столько даст. Он после травмы в себя пока так и не пришел. Да и откровенно говоря, топовый уровень он держал совсем не долго.
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