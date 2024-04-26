«Милан» допускает продажу Беннасера дешевле 50 млн евро. Хавбек интересен клубам из Англии, Франции и Саудовской Аравии (Calciomercato)

Исмаэль Беннасер летом может покинуть «Милан».

Как отмечает Calciomercato, «россонери» готовы рассмотреть возможность продажи хавбека, не демонстрирующего былого уровня игры после тяжелой травмы колена.

Летом 2024 года потенциальным покупателям станет доступен пункт о выкупе алжирца за 50 млн евро. Итальянский клуб допускает продажу полузащитника и по более низкой цене.

Утверждается, что интересен командам из Англии и Франции, но более реалистичный вариант – Саудовская Аравия.

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 15 матчей в Серии А и 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.