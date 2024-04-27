Стивен Уорнок: «Подумывал покончить с собой. Считал, что у меня была ужасная карьера: «Ливерпуль», затем «Блэкберн», «Вилла», «Лидс» – как я мог так опуститься»

Теги Ливерпуль Блэкберн Стивен Уорнок Астон Вилла премьер-лига Англия Лидс чемпионшип Футбол

Стивен Уорнок рассказал о своих переживаниях после завершения игровой карьеры.

«Глядя на свою карьеру, я думал, что потерпел неудачу. Я думал, что у меня была ужасная карьера. Я перешел в «Ливерпуль», затем в «Блэкберн», «Астон Виллу», затем в «Лидс», и я просто продолжал идти вниз. Помню, я всегда думал, как я мог опуститься до такого уровня.

После завершения карьеры, я думаю, люди уходят [из футбола] и просто думают, что жизнь наладится. Но речь идет о том, что принесет тебе этот кайф, что принесет тебе это волнение в жизни. Если ты найдешь это быстро, все будет в порядке, но ты должен это найти.

В какой-то момент я подумывал о том, чтобы покончить с собой. Я был в таком состоянии, когда появлялись мысли, что с меня хватит, пока не позвонил ему [старому другу]. Я все время говорю ему, что он спас мне жизнь. 

Потом я стал больше общаться со своими детьми, они заметили во мне перемены, и у меня появилось чувство, что, оглядываясь на свою карьеру, я не чувствую разочарования. Я увидел позитивный оттенок, осознал, чего я добился за свою карьеру», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок. 

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10 комментариев
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Вспоминается картинка с людьми на разных машинах, пешеходом и инвалидом на тему "конечно, ему лучше".

Для себя самого Уорнок - разочарование, как я мог так скатиться, ужасная карьера.
Для нас, тех, кто смотрит футбол по телевизору - "а, смутно помню, вроде за Ливер когда-то бегал".
А для ребят, которые с Уорноком начинали, и у них дела вообще не пошли и им пришлось отказаться от мечты в этой профессии - "ну нифига себе, играл в основе Ливерпуля, других клубов АПЛ, за сборную матч сыграл - мечта..."
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В АПЛ поиграл, значит уже не все так плохо
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Хз что людям надо,когда он как ему казалось из за плохой карьеры покончить жизнь самоубийством хотел.Тут все через одного должны в петлю лезть от "хорошей жизни".
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"В какой-то момент я подумывал о том, чтобы покончить с собой. Я был в таком состоянии, когда появлялись мысли, что с меня хватит, пока не позвонил ему [Мостовому]. Я все время говорю ему, что он спас мне жизнь словами: "Ну, помрешь, ну и? Че дальше?"
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Ответ NikoVinkovic
Вспоминается картинка с людьми на разных машинах, пешеходом и инвалидом на тему "конечно, ему лучше". Для себя самого Уорнок - разочарование, как я мог так скатиться, ужасная карьера. Для нас, тех, кто смотрит футбол по телевизору - "а, смутно помню, вроде за Ливер когда-то бегал". А для ребят, которые с Уорноком начинали, и у них дела вообще не пошли и им пришлось отказаться от мечты в этой профессии - "ну нифига себе, играл в основе Ливерпуля, других клубов АПЛ, за сборную матч сыграл - мечта..."
Так те парни изначально не имели за пазухой ничего. Уорнок же добился немаленького успеха, а потом опустился на дно. Конечно это будет крайне неприятно и разные мысли появятся в голове
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