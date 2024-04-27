Стивен Уорнок: «Подумывал покончить с собой. Считал, что у меня была ужасная карьера: «Ливерпуль», затем «Блэкберн», «Вилла», «Лидс» – как я мог так опуститься»
Стивен Уорнок рассказал о своих переживаниях после завершения игровой карьеры.
«Глядя на свою карьеру, я думал, что потерпел неудачу. Я думал, что у меня была ужасная карьера. Я перешел в «Ливерпуль», затем в «Блэкберн», «Астон Виллу», затем в «Лидс», и я просто продолжал идти вниз. Помню, я всегда думал, как я мог опуститься до такого уровня.
После завершения карьеры, я думаю, люди уходят [из футбола] и просто думают, что жизнь наладится. Но речь идет о том, что принесет тебе этот кайф, что принесет тебе это волнение в жизни. Если ты найдешь это быстро, все будет в порядке, но ты должен это найти.
В какой-то момент я подумывал о том, чтобы покончить с собой. Я был в таком состоянии, когда появлялись мысли, что с меня хватит, пока не позвонил ему [старому другу]. Я все время говорю ему, что он спас мне жизнь.
Потом я стал больше общаться со своими детьми, они заметили во мне перемены, и у меня появилось чувство, что, оглядываясь на свою карьеру, я не чувствую разочарования. Я увидел позитивный оттенок, осознал, чего я добился за свою карьеру», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Стивен Уорнок.
Для себя самого Уорнок - разочарование, как я мог так скатиться, ужасная карьера.
Для нас, тех, кто смотрит футбол по телевизору - "а, смутно помню, вроде за Ливер когда-то бегал".
А для ребят, которые с Уорноком начинали, и у них дела вообще не пошли и им пришлось отказаться от мечты в этой профессии - "ну нифига себе, играл в основе Ливерпуля, других клубов АПЛ, за сборную матч сыграл - мечта..."