Тренер «Сосьедада» Альгуасиль про 0:1 с «Реалом»: «Мы заслуживали большего. Немногие могут провести такой матч против такого соперника»

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Иманоль Альгуасиль Футбол

Иманоль Альгуасиль подвел итоги матча с «Реалом» (0:1).

«С одной стороны, я счастлив и горжусь тем, что «Реал Сосьедад» сделал, играя против команды, которая пребывает в лучшей форме в Европе.

Думаю, очень немногие могут сказать, что провели такой матч против такого соперника, но мы не рады, а злы и раздражены, потому что, на мой взгляд, заслуживали большего.

Это футбол. В конце концов, все решает гол, но важно то, что команда играет в хороший футбол. Мы много вещей сделали хорошо, потому что отлично держали «Реал» в обороне, много создавали», – сказал главный тренер «Реал Сосьедад». 

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5 комментариев
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когда нашел методичку Хави 🤣
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Вы ничего хорошего не делаете последние месяцы, кошмарные результаты у команды Альгуасиля...в первой половине эх как играли
+3
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Как проигрыввают так сразу перестают быть сосьедадом ЗАХАРЯНА
+3
-1
+2
Ответ Влад Аронофски
когда нашел методичку Хави 🤣
Да почему. Альгуасиль прав, баски прилично смотрелись. Отбери Барренечеа мяч у Чуамени чисто - после ответного гола игра уже совсем другая бы пошла.
+2
0
+2
Провести матч против Реала для любого тренера становится достижением)
+1
-1
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