Тренер «Сосьедада» Альгуасиль про 0:1 с «Реалом»: «Мы заслуживали большего. Немногие могут провести такой матч против такого соперника»

Иманоль Альгуасиль подвел итоги матча с «Реалом» (0:1).

«С одной стороны, я счастлив и горжусь тем, что «Реал Сосьедад» сделал, играя против команды, которая пребывает в лучшей форме в Европе.

Думаю, очень немногие могут сказать, что провели такой матч против такого соперника, но мы не рады, а злы и раздражены, потому что, на мой взгляд, заслуживали большего.

Это футбол. В конце концов, все решает гол, но важно то, что команда играет в хороший футбол. Мы много вещей сделали хорошо, потому что отлично держали «Реал» в обороне, много создавали», – сказал главный тренер «Реал Сосьедад».