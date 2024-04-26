«Дети хотят быть похожи на игроков Медиалиги, а не на «звезд» РПЛ. Премьер-лига, дружите с МФЛ!» Босс «Титана» Зуев ответил Митрофанову

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Максим Митрофанов Winline Медиалига Родина Медиа ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Александр Зуев считает, что РПЛ нужно дружить с Медиалигой.

«Услышал позицию Митрофанова, что медиафутбол ничего полезного не может дать профессиональному. А что дает профессиональный обычному зрителю?

Интерес к РПЛ и сборной сейчас пропал не только у меня, но и почти у 90% знакомых. «Зенит» скупает все и вся, и без интриги выигрывал пять лет подряд чемпионат. Сборная проводит матчи с друзьями из Кубы, Сербии, Камеруна. Матчи с вывеской, но не особо интригуют стороннего зрителя.

Если увижу яркого не только как игрока, но и как личность футболиста (не верю, но мало ли), то высока вероятность, что появится интерес к его клубу и матчам сборной. Но где взять такого игрока? В 2010-х из каждого утюга восхищались Аршавиным, который завоевал не только мужчин, но и прекрасный пол, а сейчас кто?

Рейтинги РПЛ отдельная тема. Если по грандам можно закрыть глаза на небольшое снижение посещаемости и просмотров, то большинство матчей второй восьмерки между собой вообще не привлекают зрителей.

Ну а главное – дети, которые готовы быть похожими на игроков МФЛ, но даже близко не ориентируются на «звезд» РПЛ. После игр медийных в кубке, а также аншлагов на финальных матчах МФЛ, РПЛ должна стараться быть вместе с медийкой, а не отказываться от такого ресурса.

Задача по математике. Дано: обзор матча «Оренбург» – «Динамо» посмотрело на ютуб – 3,5 тысячи, на рутуб – 15 тысяч. И сравните с просмотрами на обзоре матча «Титан» – «Родина Медиа». Решение: РПЛ активнее дружите с МФЛ!», – сказал президент «Титана».

Ранее генсек РФС Митрофанов заявил, что матч между сборными России и Медиалиги – это шоу, которое скорее нужно МФЛ, чем сборной.

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5 комментариев
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Дети хотят быть похожими на Роналду и Месси, как в мое детство хотели быть Роналдо и Дель Пьеро. Но уж точно не на эти недоразумения из РПЛ, ФПЛ и тем более какой-то Медиалиги.
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Дети никогда не хотели быть похожими на футболистов.Матери нынешний футболистов отдавали своих детей с надеждой, что они станут футболтстами рпл и будут получать бюджетные дотации на свою карту
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В этом и проблема. Хотят быть похожими на тупых мячепинателей, а не на физиков и инженеров
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Просто «игроки» медиалиги по уровню развития ближе к детям.
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Иными словами "дети хотят быть непригодными для общепринятого спорта и приличных контрактов, а также ругаться матом" :)) Сомнительно, но окей.
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