«Реал» не проигрывает 18 матчей: 13 побед с учетом пенальти в игре с «Сити», 5 ничьих
«Реал» продлил серию без поражений до 18 матчей.
Команда Карло Анчелотти одолела «Реал Сосьедад» (1:0) в 32-м туре Ла Лиги.
В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании.
С тех пор в чемпионате и Лиге чемпионов они выиграли 13 раз (с учетом победы над «Манчестер Сити» по пенальти) и 5 раз сыграли вничью.
Очередная классовая победа грамотного тренера Анчелотти, при прагматичной игре и доверии резервистам (Гюлер молодец, воспользовался шансом)
В Каталонии -14 (с учётом гола Валенсии должно быть вообще -16) и это за 5 туров до конца😁
П. С.: Интересно, у каталонских (Rigo, Климов и тп.) опять Роналду🇵🇹 виноват, что "развалил очередную команду" (наверное телекинезом🧞), или... 😁
фан Барсы.
Hala Madrid !!!
(Фан Барсы)
В Мадриде + 14
В Каталонии - 14
Через неделю в Каталонии ожидается похолодание до - 17
А для таблицы без разницы, 0:1 или 0:4 победили.
Обрадовал даже перевод Начо на левый фланг — видимо, чтобы Фран ненароком не удалился за 2 ЖК. Сообразили, вот и славно.