«Реал» не проигрывает 18 матчей: 13 побед с учетом пенальти в игре с «Сити», 5 ничьих

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Футбол

«Реал» продлил серию без поражений до 18 матчей.

Команда Карло Анчелотти одолела «Реал Сосьедад» (1:0) в 32-м туре Ла Лиги.

В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании.

С тех пор в чемпионате и Лиге чемпионов они выиграли 13 раз (с учетом победы над «Манчестер Сити» по пенальти) и 5 раз сыграли вничью.

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18 комментариев
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Кулес верили, что Сосьедад отберёт очки у второго состава Реала, но нет :)

Очередная классовая победа грамотного тренера Анчелотти, при прагматичной игре и доверии резервистам (Гюлер молодец, воспользовался шансом)

В Каталонии -14 (с учётом гола Валенсии должно быть вообще -16) и это за 5 туров до конца😁

П. С.: Интересно, у каталонских (Rigo, Климов и тп.) опять Роналду🇵🇹 виноват, что "развалил очередную команду" (наверное телекинезом🧞), или... 😁
+26
-2
+24
Всех с победой. Теперь ждём игру с Баварией. Там надо выложится на все 100%
+12
0
+12
Лапорта: требую переигровку матча Сосьедад и Реала!
+9
0
+9
Реал лучший клуб мира

фан Барсы.
+9
-3
+6
- Мадрид можно поздравить с победой в Примере
Hala Madrid !!!
+4
0
+4
Ответ Роман
Реал лучший клуб мира фан Барсы.
Подтверждаю!

(Фан Барсы)
+5
-1
+4
Ответ Maxi Class
Кулес верили, что Сосьедад отберёт очки у второго состава Реала, но нет :) Очередная классовая победа грамотного тренера Анчелотти, при прагматичной игре и доверии резервистам (Гюлер молодец, воспользовался шансом) В Каталонии -14 (с учётом гола Валенсии должно быть вообще -16) и это за 5 туров до конца😁 П. С.: Интересно, у каталонских (Rigo, Климов и тп.) опять Роналду🇵🇹 виноват, что "развалил очередную команду" (наверное телекинезом🧞), или... 😁
Прогноз погоды.
В Мадриде + 14
В Каталонии - 14

Через неделю в Каталонии ожидается похолодание до - 17
+4
-1
+3
Надеюсь после следующего матча во вторник победная поступь Мадрида продолжится. А так главное одержали важную победу и еще на шаг стали ближе к победе в Примере. Гюлер - топище!
+4
-1
+3
Вот когда Анчелотти молодец, тогда молодец. Могли включиться и забить больше, но полуфинал ЛЧ важнее.

А для таблицы без разницы, 0:1 или 0:4 победили.

Обрадовал даже перевод Начо на левый фланг — видимо, чтобы Фран ненароком не удалился за 2 ЖК. Сообразили, вот и славно.
+2
0
+2
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если Барселона проигрывает Валенсии, то математически уже все?
У Хави полотенец много, так что вряд ли
+1
0
+1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
После Сити Бавария не так уж страшна.
Это нам, болельщикам, позволительно так думать. Шапкозакидательство не должно быть. Бавария это великая команда и вполне может провести два идеальных матча чтобы спасти сезон.
+1
0
+1
Ответ Maxi Class
Кулес верили, что Сосьедад отберёт очки у второго состава Реала, но нет :) Очередная классовая победа грамотного тренера Анчелотти, при прагматичной игре и доверии резервистам (Гюлер молодец, воспользовался шансом) В Каталонии -14 (с учётом гола Валенсии должно быть вообще -16) и это за 5 туров до конца😁 П. С.: Интересно, у каталонских (Rigo, Климов и тп.) опять Роналду🇵🇹 виноват, что "развалил очередную команду" (наверное телекинезом🧞), или... 😁
Если Барселона проигрывает Валенсии, то математически уже все?
0
0
0
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если Барселона проигрывает Валенсии, то математически уже все?
Нет. Только в следующем туре
0
0
0
Ответ Maxi Class
Кулес верили, что Сосьедад отберёт очки у второго состава Реала, но нет :) Очередная классовая победа грамотного тренера Анчелотти, при прагматичной игре и доверии резервистам (Гюлер молодец, воспользовался шансом) В Каталонии -14 (с учётом гола Валенсии должно быть вообще -16) и это за 5 туров до конца😁 П. С.: Интересно, у каталонских (Rigo, Климов и тп.) опять Роналду🇵🇹 виноват, что "развалил очередную команду" (наверное телекинезом🧞), или... 😁
удивительно, походу матча, на победу реала кэф доходил до .
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Получается школьники бурпселоны пошли спать в плохом настроении с мокрыми глазами 🥲
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Ответ corazon blanco
Надеюсь после следующего матча во вторник победная поступь Мадрида продолжится. А так главное одержали важную победу и еще на шаг стали ближе к победе в Примере. Гюлер - топище!
После Сити Бавария не так уж страшна.
0
0
0
Ответ corazon blanco
Это нам, болельщикам, позволительно так думать. Шапкозакидательство не должно быть. Бавария это великая команда и вполне может провести два идеальных матча чтобы спасти сезон.
В любом случае, она опасна и игры с ней будут тяжёлыми. Просто Сити на космическом уровне
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