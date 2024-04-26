«Реал» не проигрывает 18 матчей: 13 побед с учетом пенальти в игре с «Сити», 5 ничьих

«Реал» продлил серию без поражений до 18 матчей.

Команда Карло Анчелотти одолела «Реал Сосьедад» (1:0) в 32-м туре Ла Лиги.

В последний раз мадридцы уступали 18 января – «Атлетико» (2:4) в Кубке Испании.

С тех пор в чемпионате и Лиге чемпионов они выиграли 13 раз (с учетом победы над «Манчестер Сити» по пенальти) и 5 раз сыграли вничью.