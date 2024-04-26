Тен Хаг, Поттер и Фарьоли из «Ниццы» – в шорт-листе «Аякса» на пост главного тренера
«Аякс» составил шорт-лист из трех кандидатов на пост главного тренера.
В список вошли ранее уже возглавлявший клуб Эрик тен Хаг, а также бывший тренер «Челси» Грэм Поттер и Франческо Фарьоли, руководящий «Ниццей».
Возвращение тен Хага рассматривается как реальный вариант, поскольку существует вероятность, что он покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Вместе с тем, основным кандидатом считается Грэм Поттер, с которым «Аякс» провел переговоры ранее в этом месяце. Однако 48-летний специалист, не работающий после прошлогоднего увольнения из «Челси», намерен дождаться более престижных вариантов. В частности, он может стать претендентом на место тен Хага в «Юнайтед».
Привлекший внимание нидерландцев 35-летний Фарьоли считается одним из самых ярких молодых тренеров Европы, в текущем сезоне его «Ницца» борется в чемпионате Франции за выход в Лигу чемпионов.