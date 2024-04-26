Тен Хаг, Поттер и Фарьоли из «Ниццы» – в шорт-листе «Аякса» на пост главного тренера

«Аякс» составил шорт-лист из трех кандидатов на пост главного тренера.

В список вошли ранее уже возглавлявший клуб тен Хаг, а также бывший тренер «Челси» Грэм Поттер и , руководящий «Ниццей».

Возвращение тен Хага рассматривается как реальный вариант, поскольку существует вероятность, что он покинет « » этим летом.

Вместе с тем, основным кандидатом считается , с которым « » провел переговоры ранее в этом месяце. Однако 48-летний специалист, не работающий после прошлогоднего увольнения из « », намерен дождаться более престижных вариантов. В частности, он может стать претендентом на место тен Хага в «Юнайтед».

Привлекший внимание нидерландцев 35-летний Фарьоли считается одним из самых ярких молодых тренеров Европы, в текущем сезоне его « » борется в чемпионате Франции за выход в чемпионов.