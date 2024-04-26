Тен Хаг, Поттер и Фарьоли из «Ниццы» – в шорт-листе «Аякса» на пост главного тренера

Теги Ницца Манчестер Юнайтед Челси высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Грэм Поттер Франческо Фарьоли Футбол

«Аякс» составил шорт-лист из трех кандидатов на пост главного тренера.

В список вошли ранее уже возглавлявший клуб Эрик тен Хаг, а также бывший тренер «Челси» Грэм Поттер и Франческо Фарьоли, руководящий «Ниццей».

Возвращение тен Хага рассматривается как реальный вариант, поскольку существует вероятность, что он покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Вместе с тем, основным кандидатом считается Грэм Поттер, с которым «Аякс» провел переговоры ранее в этом месяце. Однако 48-летний специалист, не работающий после прошлогоднего увольнения из «Челси», намерен дождаться более престижных вариантов. В частности, он может стать претендентом на место тен Хага в «Юнайтед».

Привлекший внимание нидерландцев 35-летний Фарьоли считается одним из самых ярких молодых тренеров Европы, в текущем сезоне его «Ницца» борется в чемпионате Франции за выход в Лигу чемпионов.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тен Хаага надо брать
+3
-1
+2
Для прикрытия четкой схемы разводки мешка добавили Поттера и Фарьоли😎 возвращают братана домой
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий