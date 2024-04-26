Замминистра спорта Дагестана: «Динамо Махачкала» готово к выходу в РПЛ – наш народ заслужил это. Для нас это важно с социальной точки зрения»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Анжи Будун Будунов Матч ТВ Динамо Махачкала Футбол

Будун Будунов высказался о возможном выходе махачкалинского «Динамо» в Мир РПЛ.

После 28 туров Мелбет Первой лиги махачкалинское «Динамо» занимает второе место, набрав 51 балл и уступая «Химкам» (51) по дополнительным показателям. 

«Динамо» предстоит провести 6 матчей до завершения сезона. 

«Динамо» готово к выходу в РПЛ. Провинциальные клубы хотят развивать футбол в регионах.

Выход в Премьер‑лигу важен для нас с точки зрения социальной составляющей. Наш народ заслужил иметь команду в РПЛ, болельщики «Динамо» ждут этого», – сказал бывший футболист «Анжи» Будун Будунов.

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4 комментария
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Лучше настоящая Махачкала, чем фальшивый Грозный
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А что есть народ который не заслужил?
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Ну значит выйдут раз такая уверенность в руководстве.
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еще их не хватало
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