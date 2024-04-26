Каррагер о Салахе: «Легенда «Ливерпуля», суперзвезда, один из величайших в истории, но он часто выглядел своей тенью в этом сезоне. Новому тренеру «Ливерпуля» предстоит решить, что ждет Мо»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Арне Слот Мохамед Салах Футбол

Джейми Каррагер высказался о будущем Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

«Мо Салах – лучший бомбардир «Ливерпуля», но он не в форме. Это привлекло внимание к другим [игрокам]. Новому тренеру действительно предстоит решить, что ждет Мо Салаха в будущем – это первый раз, когда мы задаемся этим вопросом.

У него остался всего год по контракту. Он часто выглядел словно своей тенью в этом сезоне, особенно после возвращения после травмы. Он легенда «Ливерпуля», суперзвезда, один из величайших игроков в истории, но в этом сезоне он был совсем не в своей тарелке», – сказал бывший защитник «красных».

В нынешнем сезоне АПЛ Мохамед Салах провел 28 матчей и набрал 26 (17+9) баллов по системе «гол+пас». Он является лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в текущем сезоне. 

Юрген Клопп уйдет с поста главного тренера «красных», команду может возглавить Арне Слот из «Фейеноорда».

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1 комментарий
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Если МО не в своей тарелке, то кто тогда "депутат" из МЮ?
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