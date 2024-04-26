Каррагер о Салахе: «Легенда «Ливерпуля», суперзвезда, один из величайших в истории, но он часто выглядел своей тенью в этом сезоне. Новому тренеру «Ливерпуля» предстоит решить, что ждет Мо»

Джейми Каррагер высказался о будущем Мохамеда Салаха в «Ливерпуле».

«Мо Салах – лучший бомбардир « », но он не в форме. Это привлекло внимание к другим [игрокам]. Новому тренеру действительно предстоит решить, что ждет в будущем – это первый раз, когда мы задаемся этим вопросом.

У него остался всего год по контракту. Он часто выглядел словно своей тенью в этом сезоне, особенно после возвращения после травмы. Он легенда «Ливерпуля», суперзвезда, один из величайших игроков в истории, но в этом сезоне он был совсем не в своей тарелке», – сказал бывший защитник «красных».

В нынешнем сезоне АПЛ Мохамед Салах провел 28 матчей и набрал 26 (17+9) баллов по системе «гол+пас». Он является лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в текущем сезоне.

уйдет с поста главного тренера «красных», команду может возглавить из « ».