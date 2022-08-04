Где смотреть матчи АПЛ сезона-2022/23 в России

Уже 5 августа стартует чемпионат Англии!

Новый сезон и 1-й тур в пятницу вечером откроют «Кристал Пэлас» и «Арсенал».

Матчи АПЛ-2022/23 не будут в этом сезоне транслироваться на российских телеканалах или стриминговых сервисах, однако способ посмотреть матч все же есть.

Самый простой способ вернуть АПЛ на большие экраны и не только – IPTV. Существует множество сервисов, позволяющих подключить IPTV, в том числе бесплатные плейлисты. Однако, они являются крайне нестабильными. Выбор платных сервисов велик: ilooktv, iptv-online, CBilling, Edem, Antifriz.tv и CDRTV, но я остановился на Sharavoz.tv. Большинство позволяет оформить бесплатный пробный период от 1 до 3 дней. Sharavoz был выбран ввиду огромного количества каналов, в том числе спортивных английских, а также наличие трансляций 50fps. Полный пакет из 1800 каналов обойдется вам в 3$ в месяц, есть несколько способов оплаты, в том числе доступна оплата российской банковской картой.

Регистрируемся, пополняем баланс через соответствующую кнопку в меню, а затем «Купить пакет». Все, подписка оформлена. Далее переходим в «Настройки просмотра» и редактируем свой плейлист. Рекомендуется отобрать только необходимые каналы, потому что искать нужный среди 1800 каналов будет непросто. Ниже будут опубликованы каналы, которые полностью покроют футбольные потребности.

Для просмотра плейлиста на компьютере можно использовать популярный VLC-плеер. Для просмотра на мобильных устройствах воспользуйтесь поиском в магазине приложений по запросу IPTV – выбирать можете по отзывам и рейтингам, глобально они все одинаковые, но для Android-устройств советуют Perfect Player, а для iOS – GSE Player.

Обладателям Smart TV, достаточно найти приложение для IPTV в магазине, например Televizo с легким и нативным интерфейсом. Если у вас нет смарт-тв, тогда придется купить тв-приставку, например Xiaomi Mi Box S - по цене/качеству точно топ! На приставке можно смотреть контент в высоком качестве, аж до 4K UHD, имеется USB-вход. Помимо IPTV на приставке можно смотреть YouTube, Okko, ivi, Кинопоиск и другие сервисы, даже играть в игры. В общем, даже старенький телевизор с HDM-входом может стать умным.

Список необходимых спортивных каналов:

Setanta Sports 1 HD

Setanta Sports 2 HD

Setanta Qazaqstan HD

Setanta Sports UA

Setanta Sports + UA

Sky Sport 1,2 HD

Eleven Sports 1,2,3,4 HD

Channel + Sport 1,2,3,4 HD

Беларусь 5 HD

BBC 1 HD

ITV HD

Sky Sports Main Event HD

Sky Sports Premier League HD

Sky Sports Football HD

BT Sport 1,2,3 HD

BT Sport EXTRA 1,2,3 HD

SuperSport Premier League HD

SuperSport Variety 1,2,3

Premier Sports 1 HD

Также рекомендую добавить программу передач с иконками в соответствующем меню вашей программы для просмотра IPTV, чтобы тв-программа выглядела симпатично:

http://iptv-content.rv77.pw/epg.xml.gz http://www.teleguide.info/download/new3/xmltv.xml.gz https://iptvx.one/epg/epg.xml.gz http://programtv.ru/xmltv.xml.gz http://epg.it999.ru/epg2.xml.gz

С более полной инструкцией вы можете ознакомиться по ссылке.

Sky Sports Main Event HD

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» (5 августа, 22:00)

«Эвертон» – «Челси» (6 августа, 19:30)

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» (7 августа, 16:00)

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» (7 августа, 18:30)

BT SPORT 1 HD

«Фулхэм» – «Ливерпуль» (6 августа, 14:30)

SuperSport Premier League

«Тоттенхэм» – «Саутгемптон» (6 августа, 17:00)

SuperSport Variety 1

«Борнмут» – «Астон Вилла» (6 августа, 17:00)

SuperSport Variety 2

«Лидс» – «Вулверхэмптон» (6 августа, 17:00)

«Лестер» – «Брентфорд» (7 августа, 16:00)

SuperSport Variety 3

«Ньюкасл» – «Ноттингем Форест» (6 августа, 17:00)

Также трансляции многих из этих матчей можно найти на каналах Setanta Sports UA, Setanta Sports + UA, Premier Sports 1 HD, Eleven Sports 1,2,3,4, Channel + Sport 1,2,3,4. Главные матчи тура АПЛ с русским комментарием транслирует также Беларусь 5.