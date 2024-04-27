Карло Анчелотти: «До победы в Ла Лиге осталось 4 очка. «Реал» очень близок к этому. Мне нравится наша команда»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Реал Соседад» (1:0).

«Реал» играет хорошо, много прессингует. Мне нравится эта команда. Победить здесь [в Сан-Себастьяне] было непросто.

У нас впечатляющий состав. Мы должны побеждать в каждом матче. До победы в Ла Лиге осталось четыре очка, и мы очень близки к этому», – сказал тренер «Реала».

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16 комментариев
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Реал уже чемпион. В этом сезоне только Жирона пыталась конкуренцию составить.
+36
-3
+33
Ответ Клименко
Как бы то ни было, Реал хорош и даже если не повезет в ЛЧ разок, это не отменяет развития команды и успешную смену поколений. Да и миф, что папа Карло с молодежью работать не умеет, тоже разбивается
Страшно представить, что стало бы с этим составом, если договорились с Аллегри😱
Карло стал спасением для клуба. При нём прогрессирует молодёжь, а ветераны держат уровень. Выдающийся тренер, но недалёкие продолжат видеть в нём обычного мотиватора.
+18
-1
+17
Карло проделывает отличную работу. За него больше всего радостно, особенно после того, как его списали после прошлого сезона. Но надеюсь, что Примерой Мадрид не ограничится, хоть и будет невероятно трудно.
+15
-1
+14
Ответ Роман
Реал уже чемпион. В этом сезоне только Жирона пыталась конкуренцию составить.
Это факт
+15
-3
+12
Champion 🏆 Real!
+4
-1
+3
И мне нравится ваша команда
+4
-1
+3
Ответ Homelander_666
Страшно представить, что стало бы с этим составом, если договорились с Аллегри😱 Карло стал спасением для клуба. При нём прогрессирует молодёжь, а ветераны держат уровень. Выдающийся тренер, но недалёкие продолжат видеть в нём обычного мотиватора.
Если менеджмент хорошо делает работу и подвозит добротных игроков, то и Карло будет их хорошо тренировать. Недалекие сравнивают его с Пепом, забывая, что у Пепа очень большая власть в клубе и ему покупают любого, на кого он покажет пальцем. Карло же меняет схемы, адаптируется и все равно побеждает, причем молча, не пиаря свои ходы и не заставляя лысых аналитиков писаться при одном упоминании его имени
+3
0
+3
Ответ corazon blanco
Карло проделывает отличную работу. За него больше всего радостно, особенно после того, как его списали после прошлого сезона. Но надеюсь, что Примерой Мадрид не ограничится, хоть и будет невероятно трудно.
Как бы то ни было, Реал хорош и даже если не повезет в ЛЧ разок, это не отменяет развития команды и успешную смену поколений. Да и миф, что папа Карло с молодежью работать не умеет, тоже разбивается
+3
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+2
С Мбаппе и Дэйвисом вообще конкуренции не будет в следующем году. Барсе надо поднять уровень командного духа, впервую очередь. За счет бойцовских качеств как-то можно сопротивляться!
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Hala Madrid
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Кому там проигрывать-то?
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Ответ Alek Asqar
С Мбаппе и Дэйвисом вообще конкуренции не будет в следующем году. Барсе надо поднять уровень командного духа, впервую очередь. За счет бойцовских качеств как-то можно сопротивляться!
конкуренции итак не было
+1
0
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