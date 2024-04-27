Карло Анчелотти: «До победы в Ла Лиге осталось 4 очка. «Реал» очень близок к этому. Мне нравится наша команда»
Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Реал Соседад» (1:0).
«Реал» играет хорошо, много прессингует. Мне нравится эта команда. Победить здесь [в Сан-Себастьяне] было непросто.
У нас впечатляющий состав. Мы должны побеждать в каждом матче. До победы в Ла Лиге осталось четыре очка, и мы очень близки к этому», – сказал тренер «Реала».
Карло стал спасением для клуба. При нём прогрессирует молодёжь, а ветераны держат уровень. Выдающийся тренер, но недалёкие продолжат видеть в нём обычного мотиватора.